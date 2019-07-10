kızılay kurban vekalet bedelini açıkladı

Kızılay'ın 2019 yılı kurban kesim bedeli belli oldu. Buna göre kurbanlığını Kızılay'a kestirmek isteyen vatandaşlar vekalet bedeli olarak 850 lira ödeyecek.

Yurtdışı vekalet ücreti ise 725 lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu yılın kesim bedellerini yurt içi için 890, yurtdışı içinse 725 lira olarak açıklamıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA