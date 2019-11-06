Kızılay KPSS'siz Personel Alım İlanı Yayınladı! İşte Başvuru Şartları...

Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için Kızılay tarafından en az lisans mezunu personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda adayların Ankara ve İstanbul’da Kurumsal Bağış Uzmanı olarak görev yapacağı açıklandı.

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Üniversitelerin tercihen İİBF, Pazarlama, İletişim bölümleri ve diğer lisans bölümlerinden mezun olan adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında adayların en az 3 yıl deneyim sahibi olması gerektiği, iyi düzeyde İngilizce bilmesi ve iyi düzeyde MS Office programlarını kullanması gerektiği aktarıldı.

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI:

Tercihen SAP kullanım bilgisine sahip,

Tercihen 'Proje Yönetim Sertifikası'na sahip,

Müşteri Portföy Yönetimi tecrübesine sahip,

Marka iletişimi, sponsorluk ve satış konularına hakim olan,

Temsil kabiliyeti, diksiyonu ve iletişim becerisi yüksek olan,

Hedef odaklı çalışma anlayışına sahip, problem çözme ve ikna kabiliyeti yüksek olan,

Sunum hazırlayabilme, yapabilme yeteneği yüksek olan,

Raporlama becerisi yüksek ve karar mekanizmalarına destek olacak sonuçlar çıkarabilen,

Seyahat engeli olmayan,

B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanan,

Askerlik hizmetini tamamlamış olan (erkek adaylar için).

KIZILAY KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIM İLANI İŞ TANIMI

Kurum ve kuruluşların Sosyal Sorumluluk Stratejilerinin sürekli analiz edilmesi,

İlgili kurum ve kuruluşlara yönelik hedef bazlı proje geliştirilmesi,

Hedef / potansiyel bağışçıların belirlenmesi, ziyaretlerin planlanması ve bağışçı ziyaretlerinde bulunulması,

Kurumsal VIP segmentte yeni bağışçı kazanımının sağlanması,

Kurumsal VIP Bağışçı portföyünün oluşturulması ve portföyün sürekli geliştirilmesi,

Kurumsal/VIP segmentinde bulunan bağışçıların kampanyalar hakkında bilgilendirilmesi,

Kurumsal/VIP bağışçılar ile birebir ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi, bağış süreçlerinin takibi ve koordinasyonunun sağlanması,

Kurumsal/VIP bağışçıların şikayet, talep ve önerileriyle birebir ilgilenilmesi, bağışçı geri kazanımının sağlanması,

Sponsorluk ve sosyal sorumluluk proje ve sözleşme yönetiminin yapılması,

Bağışçıların faaliyet gösterdiği sektörlerin analiz edilmesi, sektördeki gelişmelerin takip edilmesi ve bunların sistematik raporlamasının oluşturulması ve üst yönetici ile paylaşılması,

Bağışçı ziyaretlerine yönelik belirlenen periyot ve sistemlerde raporlama için veri girişlerinin düzenli olarak yapılması,

Projelerde iş birliği yapmaya aday olabilecek firma bilgilerinin sisteme aktarılması ve bilgilerin güncel tutulmasının sağlanması,

Proje sürecinde iç ve dış paydaşların koordinasyonun sağlanması,

Proje sunumlarının hazırlanması ve bağışçıya proje sunumunun yapılması,

Bağışçıların sosyal problem algılarını, çözüme dair meyillerini araştırılıp, takip ve analiz edilmesi,

Bağışçı özelinde proje geliştirme ve çeşitlendirme fırsatlarını anlamaya yönelik olarak, saha çalışmaları ve sosyal pazarlama yapanlar ile aktif iletişimde bulunulması,

Yıllık bütçe çalışmalarına destek verilmesi.

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