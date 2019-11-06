Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101404
ALTIN
275.596
DOLAR
5.7578
STERLIN
7.4181
EURO
6.3821
Kamuya KPSS'siz 1452 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Şartlar...
İŞKUR Kamu ve Memur Alımları!
26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK Borcunu Ödeyemeyen Sayısı 5 Milyona Ulaştı!
Taşeron İşçiler Maaşlarında 600 TL Kayıp Yaşayacak!

Kızılay 5 Bin - 7 Bin TL Maaşla KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru ekranı

Kızılay 31 Ekim itibari ile personel alım ilanı yayımladı. Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için Kızılay tarafından en az lisans mezunu personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda adayların Ankara ve İstanbul’da Kurumsal Bağış Uzmanı olarak görev yapacağı açıklandı. Haberimizde Kızılay başvuru şartlarını ve başvuru ekranını görebilirsiniz. Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir. İşte KPSS şartsız Kızılay personel alım ilanı ve başvuru şartları...

Kızılay 5 Bin - 7 Bin TL Maaşla KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru ekranı

Kızılay 31 Ekim itibari ile personel alım ilanı yayımladı. Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için Kızılay tarafından en az lisans mezunu personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda adayların Ankara ve İstanbul’da Kurumsal Bağış Uzmanı olarak görev yapacağı açıklandı. Haberimizde Kızılay başvuru şartlarını ve başvuru ekranını görebilirsiniz. Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir. İşte KPSS şartsız Kızılay personel alım ilanı ve başvuru şartları...

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:07
Kızılay 5 Bin - 7 Bin TL Maaşla KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru ekranı

KPSS şartsız Kızılay personel alım ilanı başvuru şartları oldukça fazla araştırılıyor. Kızılay'da görev yapmak isteyen binlerce kişinin yakın takip ettiği personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanı detaylarında adaylardan KPSS şartı aranmadığı ve sadece belli bölümlerde lisans mezunu olma şartı arandığı görüldü. Ayrıca Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında başvuru şartları da belli oldu. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Üniversitelerin tercihen İİBF, Pazarlama, İletişim bölümleri ve diğer lisans bölümlerinden mezun olan adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında adayların en az 3 yıl deneyim sahibi olması gerektiği, iyi düzeyde İngilizce bilmesi ve iyi düzeyde MS Office programlarını kullanması gerektiği aktarıldı.

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI:

Tercihen SAP kullanım bilgisine sahip,

Tercihen 'Proje Yönetim Sertifikası'na sahip,

Müşteri Portföy Yönetimi tecrübesine sahip,

Marka iletişimi, sponsorluk ve satış konularına hakim olan,

Temsil kabiliyeti, diksiyonu ve iletişim becerisi yüksek olan,

Hedef odaklı çalışma anlayışına sahip, problem çözme ve ikna kabiliyeti yüksek olan,

Sunum hazırlayabilme, yapabilme yeteneği yüksek olan,

Raporlama becerisi yüksek ve karar mekanizmalarına destek olacak sonuçlar çıkarabilen,

Seyahat engeli olmayan,

B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanan,

Askerlik hizmetini tamamlamış olan (erkek adaylar için)

KIZILAY KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIM İLANI İŞ TANIMI

Kurum ve kuruluşların Sosyal Sorumluluk Stratejilerinin sürekli analiz edilmesi,

İlgili kurum ve kuruluşlara yönelik hedef bazlı proje geliştirilmesi,

Hedef / potansiyel bağışçıların belirlenmesi, ziyaretlerin planlanması ve bağışçı ziyaretlerinde bulunulması,

Kurumsal VIP segmentte yeni bağışçı kazanımının sağlanması,

Kurumsal VIP Bağışçı portföyünün oluşturulması ve portföyün sürekli geliştirilmesi,

Kurumsal/VIP segmentinde bulunan bağışçıların kampanyalar hakkında bilgilendirilmesi,

Kurumsal/VIP bağışçılar ile birebir ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi, bağış süreçlerinin takibi ve koordinasyonunun sağlanması,

Kurumsal/VIP bağışçıların şikayet, talep ve önerileriyle birebir ilgilenilmesi, bağışçı geri kazanımının sağlanması,

Sponsorluk ve sosyal sorumluluk proje ve sözleşme yönetiminin yapılması,

Bağışçıların faaliyet gösterdiği sektörlerin analiz edilmesi, sektördeki gelişmelerin takip edilmesi ve bunların sistematik raporlamasının oluşturulması ve üst yönetici ile paylaşılması,

Bağışçı ziyaretlerine yönelik belirlenen periyot ve sistemlerde raporlama için veri girişlerinin düzenli olarak yapılması,

Projelerde iş birliği yapmaya aday olabilecek firma bilgilerinin sisteme aktarılması ve bilgilerin güncel tutulmasının sağlanması,

Proje sürecinde iç ve dış paydaşların koordinasyonun sağlanması,

Proje sunumlarının hazırlanması ve bağışçıya proje sunumunun yapılması,

Bağışçıların sosyal problem algılarını, çözüme dair meyillerini araştırılıp, takip ve analiz edilmesi,

Bağışçı özelinde proje geliştirme ve çeşitlendirme fırsatlarını anlamaya yönelik olarak, saha çalışmaları ve sosyal pazarlama yapanlar ile aktif iletişimde bulunulması,

Yıllık bütçe çalışmalarına destek verilmesi.

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KIZILAY NEDİR?

Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kızılay bin bin tl maaşla kpss şartsız personel alım ilanı yayınladı işte başvuru ekranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehir hastanelerine en az lise mezunu KPSS'siz personel alımı yapılacak
Şehir hastanelerine en az lise mezunu KPSS'siz personel alımı yapılacak
Havalimanlarında yeni dönem: Hamile ve bebekli yolculara uçuş önceliği
Havalimanlarında yeni dönem: Hamile ve bebekli yolculara uçuş önceliği
KPSS 2020 başvuru tarihleri? KPSS lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi!
KPSS 2020 başvuru tarihleri? KPSS lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim