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Kız kardeşini, kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş

Adana'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen Suriye uyruklu Basıl D. tutuklandı.

Kız kardeşini, kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş

Adana'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen Suriye uyruklu Basıl D. tutuklandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:42
Kız kardeşini, kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş

Alınan bilgiye göre, Adana'da Çanaklı mahallesindeki evlerinde dün Suriye uyruklu 16 yaşındaki Bagdat D'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 20 yaşındaki ağabey Basıl D'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Basıl D'nin ifadesinde, kardeşini nişanlı olduğu amcasının oğluyla evlenmek istemediği için evdeki annesini 300 lira verip alışverişe gönderdikten sonra öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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