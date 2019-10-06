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Kıyamet senaryolarında sağ kalmak için sığınılacak ülkeler

'28 gün sonra' gibi kıyamet senaryolarına dayanan filmlerin gerçek olması halinde nerelere sığınmak gerektiği sorusuna bilim insanları yanıt buldu.

Kıyamet senaryolarında sağ kalmak için sığınılacak ülkeler

'28 gün sonra' gibi kıyamet senaryolarına dayanan filmlerin gerçek olması halinde nerelere sığınmak gerektiği sorusuna bilim insanları yanıt buldu.

06 Ekim 2019 Pazar 17:25
Kıyamet senaryolarında sağ kalmak için sığınılacak ülkeler

Yeni Zelanda'nın Otaga Üniversitesi küresel çapta salgınların yaşandığı felaket durumlarında hangi ülkelerin en güvenli yerler olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayımladı.

ADALAR GÜVENLİ

Araştırma kıyametvari hallerde hastalıkların taşınmasının zorluğundan ötürü en güvenli yerlerin adalar olduğunu ortaya koydu.

Ancak her adanın yeryüzünün yeniden insan nüfusuna kavuşması için en elverişli yer olmadığını da belirledi.

KÜRESELLEŞME VE NÜFUS YOĞUNLUĞU RİSKİ ARTIRIYOR

Nüfus, konum, doğal kaynaklara erişim, siyasi ve toplumsal özelliklerin incelenmesine dayanan araştırmaya göre kıyametten kaçmak için en elverişli ülkeler  Avustralya, Yeni Zelanda ve İzlanda.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler şunlar: Malta, Japonya, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları), Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Barbados, Madagaskar.

Araştırmayı yayıma sunan bilim ekibinden Nick Wilson, insanların soyunun tükenmesine yol açabilecek bir salgın yaşanması ihtimalinin, nüfus yoğunluğunun ve küresel çapta birbiriyle bağlantlılık halinin artması  ve biyoteknolojideki ilerlemelerden ötürü hiç olmadığı kadar yükseldiğini belirtti. Wilson, böyle bir salgının insanların soyunu tüketmese bile insan potansiyeline kalıcı ya da geniş çaplı zarar verebileceğini söyledi.

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