Kitabınızı Yazdınız, Peki Şimdi Ne Olacak?

Bir hayalin gerçek olması adına pek çok insanı yüreklendiren atölyeler ise, yazmaya teşvik etme ve yeni üretimler gerçekleştirme konusunda destek verseler de yazılan kitabın yayımlatılabilmesi konusu yazarlar için hala bilinmezlerle dolu olan süreç. Bu bilinmezliği aşmanın en pratik yolu olarak dikkat çeken kişisel yayıncılık, günümüzde en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor.

Kişisel Yayıncılık Nedir?

Türkiye’nin önde gelen kişisel yayıncılık markaları arasında yer alan Yazardan Direkt’in Genel Koordinatörü Çağla Miniç, kişisel yayıncılık nedir sorusunu “Yazarların, yayınevlerinin koşul ve prosedürlerine bağlı kalmadan, kitabının telif hakları ve satış gelirleri kendisinde kalacak şekilde kitabını hazırlayıp, basıp, satabilmesidir. Biz bu yazarlara ‘bağımsız yazarlar’ diyoruz. Yazar, kitabı için seçtiği editörlük, kapak tasarımı, basım, dağıtım gibi hizmetlerin ücretini ödüyor ve günün sonunda kitabıyla ilgili her türlü hakka sahip oluyor. Böylece klasik yayıncılıkta olduğu gibi kitabın basımı için kapı kapı dolaşması, uzun bekleme süreleri, ticari kaygılarla basımın onaylanmaması, telif haklarının yayınevinde olması ve bu nedenle yazarın 3-5-10 yıl gibi değişen sürelerle kitabının her türlü gelir ve kullanım haklarında yayınevine bağımlı kalması gibi koşullar ortadan kalkmış oluyor” şeklinde yanıtlıyor.

Kitap Yayımlatmak İsteyen Kişiler Nelere Dikkat Etmeliler

Kişisel yayıncılık sağladığı faydaların yanı sıra, yazarlar için büyük bir tehlikeyi de içinde barındırıyor. Bu yöntemin sağladığı özgürlük ve hareket serbestliği kimi zaman kontrolsüzlüğü ve hataları da beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle, tıpkı büyük yayınevlerinde olduğu gibi, bir kitap için titizlikle çalışan ekiplerin varlığı, kişisel yayıncılığın en önemli konulardan biri. Çağla Miniç bu durumu şöyle açıklıyor “Her ne olursa olsun bir kitabın, iyi bir editörün elinden geçmesi gerçekten önem verilmesi gereken bir konu. Biz yayınevimizde, yazar tarafından özel olarak editöryal bir hizmet satın alınmasa bile her kitap için özel bir çalışma gerçekleştiririz. Bu çalışma sadece imla hatalarını düzeltmek amacıyla değil beraberinde kitapta var olan hatalı ya da sakıncalı ifadeleri de tespit etmeye yöneliktir. Her ne kadar kişisel yayıncılıkta yazarın bağımsızlığı ve kararları önemli olsa da yayınevimizden çıkan kitapların niteliği ve yazara verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim için çok önemli. Çünkü biz kitabın bilinen en iyi şeylerden biri olduğuna inanıyoruz.”

Kişisel Yayıncılıkta Dağıtım ve Satış

Kendi kitabını kendi finanse eden ve bastıran pek çok kişi görmüşüzdür. Bu hikayelerin içinde hüsranla sonuçlananlar olduğu da başka bir gerçek. Çünkü kitabı bastımanın yanı sıra kitabı okurlara buluşturmak, gerçek anlamda profesyonellere bırakılması gereken bir etap. Tam da bu noktada kişisel yayıncılık seçeneği ile yayımlanan kitapların çoğunlukla kitapevlerinde ve internette satılamaması sorunu gündeme geliyor. Çağla Miniç, bu sorunun kendilerine de çok fazla yöneltildiğini belirterek konuyla ilgili olarak şunları söylüyor, “Biz klasik yayıncılık yapıyor olmasak da bir yayıneviyiz. Aslında bu, kendimizi anlatmakta en çok zorlandığımız konulardan biri. ‘Siz normal bir yayınevi misiniz, kitapları satabiliyor musunuz?’ gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Biz bir yayıneviyiz, dolayısıyla bizden çıkan kitaplar büyük kitabevlerinde satılıyor elbette. Burada yine yazarın kararı ve almak istediği hizmetler esas alınıyor. Örneğin yazar, kitabını yalnızca kendi satış sitemiz olan HER YERDE KİTAP isimli internet sitesi üzerinden istek üzerine basım yöntemiyle ya da büyük kitapçıların internet sitelerinde ve raflarında satışa sunmak isteyebilir. Her çalışmanın maliyeti farklıdır ve yazarın bütçe ve beklentileri doğrultusunda, yazarla birlikte çalışarak en uygun paketi sunabiliriz. Kısacası her şey yazarlar için…”

