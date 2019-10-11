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Kişi Başı Ortalama 224 Litre Su Tükettik

2018 yılında belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,2 milyar m3 su çekilirken, kişi başına ortalama 224 litre su tüketildiği görüldü. Geçen yıl yapılan haber adetlerine bakıldığında da su ile alakalı 488 bin 908 bin basın haberi yapıldığı kaydedildi.

Kişi Başı Ortalama 224 Litre Su Tükettik

2018 yılında belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,2 milyar m3 su çekilirken, kişi başına ortalama 224 litre su tüketildiği görüldü. Geçen yıl yapılan haber adetlerine bakıldığında da su ile alakalı 488 bin 908 bin basın haberi yapıldığı kaydedildi.

11 Ekim 2019 Cuma 09:14
Kişi Başı Ortalama 224 Litre Su Tükettik

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, su ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl su ile alakalı basına 488 bin 908 haber yansıdığı görüldü. Belediyelerin su ile konuşulma adedi ise 92 538 olarak saptandı. Su tüketim fiyatlarına yapılan indirimlerinde basının gündeminde yer aldığı kaydedildi. 2019 yılının başından itibaren su ile alakalı çıkan haber adedi ise 334 bin 639 olarak belirlendi.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,2 milyar m3 su çekildiği görüldü. Çekilen suyunda yüzde 57,7 oranında arıtıldığı kaydedildi. Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak hesaplandı. Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarının en yüksek olduğu il ise 239 litre ile Ankara oldu. Ankara’yı 208 litre ile İzmir, 189 litre ile de İstanbul takip etti.

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kişi başı ortalama litre su tükettik
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