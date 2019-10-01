Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104695
ALTIN
268.835
DOLAR
5.6916
STERLIN
6.9960
EURO
6.2051
PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı!
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Kış öncesi yaz geldi! Haftasonuna kadar güneşin tadını çıkarın!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Kış öncesi yaz geldi! Haftasonuna kadar güneşin tadını çıkarın!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

01 Ekim 2019 Salı 09:42
Kış öncesi yaz geldi! Haftasonuna kadar güneşin tadını çıkarın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Türkiye genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kış öncesi yaz geldi haftasonuna kadar güneşin tadını çıkarın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Gülden güvenç: deprem ruhumuzu da sarsıyor
Prof. Dr. Gülden güvenç: deprem ruhumuzu da sarsıyor
SON DAKİKA! Bir deprem skandalı daha
SON DAKİKA! Bir deprem skandalı daha
İyi Bir Dava Dilekçesi Nasıl Olmalı!
İyi Bir Dava Dilekçesi Nasıl Olmalı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim