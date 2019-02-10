Kış Günlerine Özel 4 Harika Sıcak Çikolata Tarifi

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak birbirinden harika 4 leziz sıcak çikolata tarifleri....
4 adet sıcak çikolata tarifimiz var öncelikle bunlara bakalım.
- Karamelli Sıcak Çikolata
- Naneli Sıcak Çikolata
- Vegan Sıcak Çikolata
- Tarçınlı Sıcak Çikolata
KARAMELLİ SICAK ÇİKOLATA TARİFİ
Gerekli malzemeler;
- 1/2 Bardak Süt
- 150 gr Sütlü Çikolata
- 1/4 Bardak Krema
- 3 Kaşık Karamel Sos
Hazırlanışı; Süt ile kremayı kaynatın. Benmari usulü eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyin. Üzerine krema ve karamel sos ekleyerek servis edin.
NANELİ SICAK ÇİKOLATA TARİFİ
Gerekli Malzemeler;
- 1 Bardak Süt
- 1/2 Bardak Damla Çikolata
- 3 Adet Nane Şekeri
Hazırlanışı; Sütü kaynatın içine damla çikolatalarını karıştırın. Nane şekerlerini kırıp karışıma ekleyin. Üzerine marsmellow ekleyip servis edin.
VEGAN SICAK ÇİKOLATA TARİFİ
Gerekli Malzemeler;
- 1 Bardak Vanilyalı Badem Sütü
- 1/2 Kaşık Kakao
- 2 Kaşık Hindistan Cevizi Şekeri
Hazırlanışı; Vanilyalı badem sütünü kaynatın. İçine kakao ve hindistan cevizi şekerini ekleyip servis edin.
TARÇINLI SICAK ÇİKOLATA TARİFİ
Gerekli Malzemeler;
- 1/2 Bardak Süt
- 1/4 Bardak Krema
- 1 Çay Kaşığı Tarçın
- 150 gr Bitter Çikolata
- 1 Tutam Kırmızı Biber
Hazırlanışı; Süt, krema ve toz tarçını kaynatın. Karışıma bitter çikolatayı ve 1 tutam kırmızı biberi ekleyin. Üzerine marsmellow ve çubuk tarçın ekleyerek servis edin.
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