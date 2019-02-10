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Kış Günlerine Özel 4 Harika Sıcak Çikolata Tarifi

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak birbirinden harika 4 leziz sıcak çikolata tarifleri....

Kış Günlerine Özel 4 Harika Sıcak Çikolata Tarifi

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak birbirinden harika 4 leziz sıcak çikolata tarifleri....

10 Şubat 2019 Pazar 09:13
Kış Günlerine Özel 4 Harika Sıcak Çikolata Tarifi

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak birbirinden harika 4 leziz sıcak çikolata tarifleri....

4 adet sıcak çikolata tarifimiz var öncelikle bunlara bakalım.

  1. Karamelli Sıcak Çikolata
  2. Naneli Sıcak Çikolata
  3. Vegan Sıcak Çikolata
  4. Tarçınlı Sıcak Çikolata

KARAMELLİ SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

Gerekli malzemeler;

  • 1/2 Bardak Süt
  • 150 gr Sütlü Çikolata
  • 1/4 Bardak Krema
  • 3 Kaşık Karamel Sos

Hazırlanışı; Süt ile kremayı kaynatın. Benmari usulü eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyin. Üzerine krema ve karamel sos ekleyerek servis edin.

NANELİ SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

Gerekli Malzemeler;

  • 1 Bardak Süt
  • 1/2 Bardak Damla Çikolata
  • 3 Adet Nane Şekeri

Hazırlanışı; Sütü kaynatın içine damla çikolatalarını karıştırın. Nane şekerlerini kırıp karışıma ekleyin. Üzerine marsmellow ekleyip servis edin.

VEGAN SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

Gerekli Malzemeler;

  • 1 Bardak Vanilyalı Badem Sütü
  • 1/2 Kaşık Kakao
  • 2 Kaşık Hindistan Cevizi Şekeri 

Hazırlanışı; Vanilyalı badem sütünü kaynatın. İçine kakao ve hindistan cevizi şekerini ekleyip servis edin.

TARÇINLI SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

Gerekli Malzemeler;

  • 1/2 Bardak Süt
  • 1/4 Bardak Krema
  • 1 Çay Kaşığı Tarçın
  • 150 gr Bitter Çikolata
  • 1 Tutam Kırmızı Biber

Hazırlanışı; Süt, krema ve toz tarçını kaynatın. Karışıma bitter çikolatayı ve 1 tutam kırmızı biberi ekleyin. Üzerine marsmellow ve çubuk tarçın ekleyerek servis edin.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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