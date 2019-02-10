Kış Günlerine Özel 4 Harika Sıcak Çikolata Tarifi

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak birbirinden harika 4 leziz sıcak çikolata tarifleri....

4 adet sıcak çikolata tarifimiz var öncelikle bunlara bakalım.

Karamelli Sıcak Çikolata Naneli Sıcak Çikolata Vegan Sıcak Çikolata Tarçınlı Sıcak Çikolata

KARAMELLİ SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

Gerekli malzemeler;

1/2 Bardak Süt

150 gr Sütlü Çikolata

1/4 Bardak Krema

3 Kaşık Karamel Sos

Hazırlanışı; Süt ile kremayı kaynatın. Benmari usulü eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyin. Üzerine krema ve karamel sos ekleyerek servis edin.

NANELİ SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

Gerekli Malzemeler;

1 Bardak Süt

1/2 Bardak Damla Çikolata

3 Adet Nane Şekeri

Hazırlanışı; Sütü kaynatın içine damla çikolatalarını karıştırın. Nane şekerlerini kırıp karışıma ekleyin. Üzerine marsmellow ekleyip servis edin.

VEGAN SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

Gerekli Malzemeler;

1 Bardak Vanilyalı Badem Sütü

1/2 Kaşık Kakao

2 Kaşık Hindistan Cevizi Şekeri

Hazırlanışı; Vanilyalı badem sütünü kaynatın. İçine kakao ve hindistan cevizi şekerini ekleyip servis edin.

TARÇINLI SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

Gerekli Malzemeler;

1/2 Bardak Süt

1/4 Bardak Krema

1 Çay Kaşığı Tarçın

150 gr Bitter Çikolata

1 Tutam Kırmızı Biber

Hazırlanışı; Süt, krema ve toz tarçını kaynatın. Karışıma bitter çikolatayı ve 1 tutam kırmızı biberi ekleyin. Üzerine marsmellow ve çubuk tarçın ekleyerek servis edin.

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