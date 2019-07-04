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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü:1 şehit, 2 asker yaralı

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) şehadet haberi, Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştı.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü:1 şehit, 2 asker yaralı

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) şehadet haberi, Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 07:00
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü:1 şehit, 2 asker yaralı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerin Kırşehir'in Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran olduğu öğrenildi. Baran’ın Kırıkkale’de yaşayan ailesine şehadet haberi sağlık görevlilerince eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesi, haberin ardından gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Baran’ın 4 kardeşin en küçüğü olduğu belirtildi.Şahadet haberinin ardından ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Acı haberin ardından yakınları taziye ziyaretine geldi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine takviye güvenlik görevlileri sevk edildi.

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