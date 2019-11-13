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Kıran-6 operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı'nca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı.

Kıran-6 operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı'nca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:44
Kıran-6 operasyonu başladı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, PKK’nın kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
KorucularPkkVanHakkariİçişleri Bakanlığışırnak
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