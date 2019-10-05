Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu! İşte 1 milyonluk soru ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşam ATV ekranlarında yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu yarışma programını geçtiğimiz sezon 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyonluk soru ile kapatmıştı. Yeni sezonun ilk bölümünde Arda Ayten'in cevaplayacağı 1 milyonluk soru merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu.

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru cevap: C: Toprak

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetmişti.