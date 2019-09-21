Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Belli Oldu! İşte İlk Açıklama!

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Türkiye'nin en köklü yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in kim tarafından sunulacağı merak ediliyordu. Özellikle sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu belli oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu.

Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusunun kim olacağı merak ediliyordu.

Bu soru nihayet yanıt buldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu...

'ÇIKAN HABELER DOĞRU'

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dair çıkan haberler için ilk kez açıklama yaptı.

İmirzalıoğlu iddiaların doğru olduğunu, kendisinin Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu olduğunu açıkladı.

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