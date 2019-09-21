Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100237
ALTIN
280.080
DOLAR
5.7344
STERLIN
7.1419
EURO
6.3129
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Belli Oldu! İşte İlk Açıklama!

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Türkiye'nin en köklü yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in kim tarafından sunulacağı merak ediliyordu. Özellikle sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu belli oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu.

Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Belli Oldu! İşte İlk Açıklama!

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Türkiye'nin en köklü yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in kim tarafından sunulacağı merak ediliyordu. Özellikle sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu belli oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 23:45
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Belli Oldu! İşte İlk Açıklama!

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Türkiye'nin en köklü yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in kim tarafından sunulacağı merak ediliyordu. Özellikle sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu belli oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu.

Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusunun kim olacağı merak ediliyordu.

Bu soru nihayet yanıt buldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu...

'ÇIKAN HABELER DOĞRU'

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dair çıkan haberler için ilk kez açıklama yaptı.

İmirzalıoğlu iddiaların doğru olduğunu, kendisinin Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu olduğunu açıkladı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
milyoner olmak ister in sunucusu belli oldu işte ilk açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Anda Bastırdı... Yılın İlk Karı Düştü Her Taraf Beyaza Büründü!
Bir Anda Bastırdı... Yılın İlk Karı Düştü Her Taraf Beyaza Büründü!
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı
Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim