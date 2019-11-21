KHK’lı astsubayın kıdem tazminatını kazandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 25 yıla yakın çalışan ve iki yıl önce, emeklilik süresinin dolmasına bir yıl kala kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Mehrali Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı açtığı emekli ikramiyesi davasını kazandı. Kararın, benzer durumda olan çok sayıda KHK’lıyı ilgilendirdiği ifade edildi.

28 Temmuz 1992’de TSK bünyesine girip Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan Yılmaz, 29 Nisan 2017’de çıkan KHK ile ihraç edildi. İhraç işlemi dışında, Yılmaz ile ilgili herhangi bir işlem veya soruşturma açılmadı.

Yılmaz, emeklilik süresi dolmaya bir yıl kala ihraç edildiği için sigortalı bir işe girdi. Yılmaz, prim gün sayısını doldurunca SGK’ya emeklilik işlemleri için başvurdu. Yapılan başvuru sonrası Yılmaz 4 Temmuz 2018 itibariyle emekli oldu.

Emeklilik işlemi sonrası Yılmaz’a emekli aylığı bağlandı. Yılmaz, emekli ikramiyesinin ödenmesi için de SGK’ya başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. SGK, Yılmaz’ın hizmet birleştirmesi talebini geri çevirdi.

SKG: Kıdem tazminatını hak etmedi

Bu karar sonrası Yılmaz konuyu yargıya taşıdı. SGK’ya karşı Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava dilekçesinde, Yılmaz’a emekli ikramiyesinin verilmesi talep edildi. SGK adına yapılan savunmadaysa “Kıdem tazminatını hak etmeyecek şekilde görevi son bulanlara emekli ikramiyesi ödenmesi mümkün değil. Dava konusu işlem hukuka ve mevzuata uygun… Davanın reddine karar verilsin” denildi.

Mahkeme kararı iptal etti

Mahkeme yapılan yargılama sonrası Yılmaz’ın talebini haklı bularak, SGK’nın yaptığı işlemin hukuka uygun olmadığı kaydedildi.

Karara ilişkin konuşan Mehrali Yılmaz’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, benzer durumda on binlerce insanın varolduğunu belirterek şöyle konuştu: “KHK ile ihraç edilen bu kişiler, prim gün sayıları dolmadığı için farklı işlerde çalışmaya başladı. Bu emekli ikramiyesi, insanların emekli sandığı için kesilen primlerin bedeli olarak ödenir. Eğer hizmet yılı, yaş ve prim günü şartı varsa ise ödenmesi gerekiyor. Hukuki şartlar mevcut ise bu ikramiyenin ödememe asıl hukuka ve hakka aykırıdır.”

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