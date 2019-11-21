Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106805
ALTIN
269.294
DOLAR
5.6889
STERLIN
7.3642
EURO
6.3007
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

KHK’lı astsubayın kıdem tazminatını kazandı!

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından TSK'dan KHK ile ihraç edilen eski astsubay, SGK'ya açtığı davayı kazanarak kıdem tazminatı almaya hak kazandı.

KHK’lı astsubayın kıdem tazminatını kazandı!

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından TSK'dan KHK ile ihraç edilen eski astsubay, SGK'ya açtığı davayı kazanarak kıdem tazminatı almaya hak kazandı.

21 Kasım 2019 Perşembe 18:44
KHK’lı astsubayın kıdem tazminatını kazandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 25 yıla yakın çalışan ve iki yıl önce, emeklilik süresinin dolmasına bir yıl kala kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Mehrali Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı açtığı emekli ikramiyesi davasını kazandı. Kararın, benzer durumda olan çok sayıda KHK’lıyı ilgilendirdiği ifade edildi.

28 Temmuz 1992’de TSK bünyesine girip Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan Yılmaz, 29 Nisan 2017’de çıkan KHK ile ihraç edildi. İhraç işlemi dışında, Yılmaz ile ilgili herhangi bir işlem veya soruşturma açılmadı.

Yılmaz, emeklilik süresi dolmaya bir yıl kala ihraç edildiği için sigortalı bir işe girdi. Yılmaz, prim gün sayısını doldurunca SGK’ya emeklilik işlemleri için başvurdu. Yapılan başvuru sonrası Yılmaz 4 Temmuz 2018 itibariyle emekli oldu.

Emeklilik işlemi sonrası Yılmaz’a emekli aylığı bağlandı. Yılmaz, emekli ikramiyesinin ödenmesi için de SGK’ya başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. SGK, Yılmaz’ın hizmet birleştirmesi talebini geri çevirdi.

SKG: Kıdem tazminatını hak etmedi

Bu karar sonrası Yılmaz konuyu yargıya taşıdı. SGK’ya karşı Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava dilekçesinde, Yılmaz’a emekli ikramiyesinin verilmesi talep edildi. SGK adına yapılan savunmadaysa “Kıdem tazminatını hak etmeyecek şekilde görevi son bulanlara emekli ikramiyesi ödenmesi mümkün değil. Dava konusu işlem hukuka ve mevzuata uygun… Davanın reddine karar verilsin” denildi.

Mahkeme kararı iptal etti

Mahkeme yapılan yargılama sonrası Yılmaz’ın talebini haklı bularak, SGK’nın yaptığı işlemin hukuka uygun olmadığı kaydedildi.

Karara ilişkin konuşan Mehrali Yılmaz’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, benzer durumda on binlerce insanın varolduğunu belirterek şöyle konuştu: “KHK ile ihraç edilen bu kişiler, prim gün sayıları dolmadığı için farklı işlerde çalışmaya başladı. Bu emekli ikramiyesi, insanların emekli sandığı için kesilen primlerin bedeli olarak ödenir. Eğer hizmet yılı, yaş ve prim günü şartı varsa ise ödenmesi gerekiyor. Hukuki şartlar mevcut ise bu ikramiyenin ödememe asıl hukuka ve hakka aykırıdır.” 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
DuruşmaKıdem TazminatıSGKDavaMahkemeİhraçKhkKıdem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Partili Tatlıoğlu: 11 aylık yeğenim Suriyelilerden kaynaklı meningokok menenjit oldu, elini ve ayaklarını kestiler
İYİ Partili Tatlıoğlu: 11 aylık yeğenim Suriyelilerden kaynaklı meningokok menenjit oldu, elini ve ayaklarını kestiler
Balıkesir beşik gibi sallandı! Peş peşe deprem
Balıkesir beşik gibi sallandı! Peş peşe deprem
Ordu'da eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu
Ordu'da eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim