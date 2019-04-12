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KHK İle İhraç Edilenler Hakkında Flaş Gelişme!

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede KHK'lı meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerine seçilen adaylara mazbata verilmeyeceğini duyurdu. Bunun yanı sıra bu adaylar yerine aynı partinin listesinde bir sonra gelen isimlere mazbatanın tanzim edileceği açıklaması yapıldı.

KHK İle İhraç Edilenler Hakkında Flaş Gelişme!

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede KHK'lı meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerine seçilen adaylara mazbata verilmeyeceğini duyurdu. Bunun yanı sıra bu adaylar yerine aynı partinin listesinde bir sonra gelen isimlere mazbatanın tanzim edileceği açıklaması yapıldı.

12 Nisan 2019 Cuma 09:26
KHK İle İhraç Edilenler Hakkında Flaş Gelişme!

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede  KHK'lı meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerine seçilen adaylara mazbata verilmeyeceğini duyurdu. Bunun yanı sıra bu adaylar yerine aynı partinin listesinde bir sonra gelen isimlere mazbatanın tanzim edileceği açıklaması yapıldı.
 

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) aldığı kararla Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde isdihdam edilemeyeceği ve mazbata verilmeyeceğini açıklamıştı.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ NE OLACAK?

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre YSK aynı kapsamda belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliğine seçilen kişilere mazbata verilip verilmeyeceğini, verilmeyecek ise bu kapsamdaki kişilerin yerine hangi partinin hangi adayın seçilmiş sayılacağı ve mazbataların kime verileceği hususunu da karara bağladı.

LİSTEDEKİ BİR SONRAKİ ADAYA VERİLECEK

Buna göre YSK KHK'lı Meclis üyesi ve il genel meclisi üyeliğine seçilenlere mazbata verilmeyeceği, ilgili kanun gereğince aynı parti listesinde bulunan ve mazbata verilmeyecek kişilerden sonra gelen üyesine mazbata verileceğine karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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