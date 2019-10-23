KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen kalleş saldırıda, 5 asker yaralandı.

Saldırının ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden biri de Burak Zekeriya Altınok'tu.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Burak Zekeriya Altınok'tan, geriye acı bir hikaye kaldı.

701 SAYILI KHK İLE MESLEKTEN ATILMIŞ!

Şehit Altunok'un KHK ile meslekten atılan eski bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Altunok'un FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 2017 yılında 701 sayılı KHK ile mesleğinden ihraç edildiği, 16 ay da cezaevinde tutuklu olarak yargılandığı ortaya çıktı.

ASKERE GİTTİ, ŞEHİT DÜŞTÜ

dahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Burak Zekeriya Altınok'tan, geriye acı bir hikaye kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra polislik görevine dönemeyen Burak Zekeriya Altınok, bedelli askerlikten yararlanmak için girişimlerde bulundu, ancak yeterli parayı bulamadı.

Uzun dönem askerlik yapmaya karar veren Burak Zekeriya Altınok, askerde şehit düştü.

TÖRENE EŞİ VE BÜYÜK OĞLU POLİS KIYAFETİYLE KATILDI

Zekeriya Altunok için Kayseri'de tören düzenlendi.

Son kez baba evine götürülerek helallik alınan şehidin cenazesi daha sonra namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin sırtında musalla taşına konuldu.

Şehidin eşi Vildan Altunok, burada "Kurban olurum" sana diyerek gözyaşı döktü. Şehidin 5 yaşındaki oğlu Ahmet Eren ve 3 yaşındaki oğlu Gökdeniz de habersiz bir şekilde etrafı izledi.

Büyük oğlu Ahmet Eren ve eşi Vildan Altunok'un da törene polis kıyafetiyle katıldığı görüldü.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA