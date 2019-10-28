Kestiği ağacın altında kalan adam yaralandı!

İnegöl’e bağlı kırsal Tahta Köprü mahallesi ormanlık alanında 51 yaşındaki Mustafa Karatay, evinin kışlık yakacak ihtiyacını tedarik etmek için ormana ağaç kesmeye gitti.

Ormanlık alanda ağaç kesen talihsiz adam, bir anda kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Karatay’ı ağacın altından çıkartan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Mustafa Karatay’ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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