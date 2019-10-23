Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99785
ALTIN
275.046
DOLAR
5.7492
STERLIN
7.4045
EURO
6.3925

Kendisini vuranın ismini sedyedeyken verdi

Antalya'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi, şüphelinin ismini sedye üzerindeyken polislere söyledi.

Kendisini vuranın ismini sedyedeyken verdi

Antalya'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi, şüphelinin ismini sedye üzerindeyken polislere söyledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:48
Kendisini vuranın ismini sedyedeyken verdi

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde 07 ADF 729 plakalı otomobilin şoför mahallinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Nafiz G. yaralandı.

Vücuduna üç kurşun isabet eden Nafiz G, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Nafiz G, acil serviste sedye üzerindeyken sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında yanına gelen polislere, saldırıyı gerçekleştirenin Y.A. olduğunu söyledi.

Ameliyata alınan Nafiz G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

Olay yerinden otobüse binip ayrılan şüpheli Y.A. ise bir süre sonra ismi ve eşkalinin bildirildiği polisleri çevresinde görünce araçtan atlayıp kaçtı.

Y.A, kovalamacanın ardından Teomanpaşa Mahallesi'nde saklandığı binada yakalandı.

Olay sırasında araçta bulunduğu iddia edilen kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kendisini vuranın ismini sedyedeyken verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye imamının kızı yakalandı!
Türkiye imamının kızı yakalandı!
Denizli'de orman yangını: Yaklaşık 4 dönüm arazi kül oldu
Denizli'de orman yangını: Yaklaşık 4 dönüm arazi kül oldu
91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı
91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3