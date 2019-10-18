Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri makam aracına aldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Ankara Yüzüncü Yıl semtinde otostop çeken üniversite öğrencilerini aracına aldı.

Öğrencilerin ODTÜ'ye gideceğini öğrenen Kılıçdaroğlu gençleri okullarına bıraktı.

​Yol boyunca Kılıçdaroğlu ile sohbet eden gençler, CHP Genel Başkanı ile selfie çektiler.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl da otostop çeken öğrencileri geri çevirmeyerek onlarla birlikte yolculuk yapmıştı.

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