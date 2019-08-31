Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLIN
7.0883
EURO
6.4044
Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak
Dünya devi 15 bin 500 TL maaşla Türkiye'de eleman arıyor!
Adalet Bakanlığı KPSS 70 Puanla En Az Lise Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları
Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak

Kediye tekme atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Silivri’de çiğ köfte dükkanı işleten bir kadın, işyerinin önünden geçen kediye tekme atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kediye tekme atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Silivri’de çiğ köfte dükkanı işleten bir kadın, işyerinin önünden geçen kediye tekme atması güvenlik kamerasına yansıdı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:05
Kediye tekme atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Silivri Çanta Mahallesi’nde bir çiğ köfte dükkanını işleten F.D., işyerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Başarılı olamayan kadın tekme attığı kediyi ileriye fırlattı. İşyeri önündeki kediye kadının tekme attığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) resmi hesaplarından görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Dernek Başkanı Erman Paçalı tarafından yapılan açıklamada da F.D. hakkında dernek hukukçuları tarafından adli ve idari yönden işlemler için başvuruda bulunulacağı açıklandı.

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından çiğ köfte zincirinin marka sahibi tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı.

Marka merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz. Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk. Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" denildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kediye tekme atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van Valiliği'nden 'Kürtçe şarkı yasağı' haberleri hakkında açıklama
Van Valiliği'nden 'Kürtçe şarkı yasağı' haberleri hakkında açıklama
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü!
Ankara Barosu, adli yıl açılışını adliyede yapacak
Ankara Barosu, adli yıl açılışını adliyede yapacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim