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Kediler kaynar su dökülerek öldürüldü !

Antalya'da iki sokak kedisinin üzerine üzerine kaynar su dökülerek öldürüldü. Mahalle sakinleri 1 yıldır besledikleri kedilerin bu şekilde öldürüldüğünü söyledi.

Kediler kaynar su dökülerek öldürüldü !

Antalya'da iki sokak kedisinin üzerine üzerine kaynar su dökülerek öldürüldü. Mahalle sakinleri 1 yıldır besledikleri kedilerin bu şekilde öldürüldüğünü söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
Kediler kaynar su dökülerek öldürüldü !

Antalya'da iki sokak kedisinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde vücudunda yanıklar bulunan iki sokak kedisinin öldüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kedilerin üzerini poşetle kapatarak Kepez Belediyesi veterinerlerinden yardım istedi.

Veterinerlerin yaptığı ilk incelemede, kedilerin kaynar su dökülerek öldürülmüş olabileceği belirtildi.Kedilerin öldürülmesi nedeniyle dört mahalle sakininin şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Öldürülen kediler ise veterinerler tarafından bir poşete konularak incelenmek üzere götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Pınar Kara, kedileri görünce çok üzüldüğünü söyledi. Kedilerin kimseye zararı olmadığını, mahalle olarak düzenli beslediklerini aktaran Kara, "Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bir yıldır kediler burada öldürülüyor." dedi.

 Asiye Sarıca ise kedilerin ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Son 1 ayda 5-6 kedi öldürüldü. Ya zehirlenerek ya taş atılarak ya da kaynar su dökülerek öldürüldü. Bunları yapanların cezasını çekmesini istiyoruz." diye konuştu.

 Asım Alparslan, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin cezasını çekeceğine inandığını vurguladı.

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kediler kaynar su dökülerek öldürüldü
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