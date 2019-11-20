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Kayseri'de tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 'tehlikeli ırk' köpek kategorisine giren farklı cinsteki 9 köpeğe el konulduğunu, bu köpekleri besleyen 9 kişiye de 70 bin 218 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kayseri'de tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 'tehlikeli ırk' köpek kategorisine giren farklı cinsteki 9 köpeğe el konulduğunu, bu köpekleri besleyen 9 kişiye de 70 bin 218 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 14:13
Kayseri'de tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, "tehlikeli ırktan köpek beslendiği" ihbarı üzerine güvenlik güçleriyle birlikte ortak çalışma yaptı. İhbara konu yerde tehlikeli ırktan 9 köpeğin beslendiği belirlendi.

Cinsleri Pitbull Terrier, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fla Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanların sahiplenilmesinin yasak olması sebebiyle köpekleri besleyen kişilere ilgili kanun gereği 70 bin 218 lira idari para cezası verildi ve köpekler alıkonuldu.

70 bin 218 TL idari para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, tehlikeli ırk köpek beslendiğine dair ihbar üzerine güvenlik güçleri ile Kayseri'nin Hacılar ilçesine gittiği bildirildi.

Ekiplerin yaptıkları incelemede, ihbar edilen yerde tehlikeli ırktan 9 köpeğin beslendiğini tespit ettiği kaydedilen açıklamada, "5199 sayılı kanun gereğince, Pitbull Terrier, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanların ve bu ırkların melezlerinin dahi sahiplenilmesinin yasak olması sebebiyle köpekleri besleyen 9 kişiye, 70 bin 218 TL idari para cezası verilerek köpeklere el konuldu" denildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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