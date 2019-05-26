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Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

Kayseri'de yaşayan Suriyeli iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

Kayseri'de yaşayan Suriyeli iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

26 Mayıs 2019 Pazar 11:53
Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

DHA'nın aktardığı habere göre kavga, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler kahallesinde meydana geldi.

Suriyeli iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı. 

İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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kayseri suriyeli iki aile bıçaklı sopalı kavga yaralı 5 gözaltı
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