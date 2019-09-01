Kayseri'de kamyon evin üzerine devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Hacılar ilçesi, Erenler caddesinde seyir halindeki 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Enkaza dönen evdeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Günaydın, "Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Görevli arkadaşlarımız enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

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