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Kayseri'de esrarengiz olay! 4. kattan beraber atladılar

Kayseri'de 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4. katından atladılar. Durumları ağır olan iki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de esrarengiz olay! 4. kattan beraber atladılar

Kayseri'de 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4. katından atladılar. Durumları ağır olan iki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:16
Kayseri'de esrarengiz olay! 4. kattan beraber atladılar

Kayseri'de bunalıma girdikleri iddia edilen Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D. (13), 14 katlı inşaatın 4'üncü katından atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız çocukları, hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi.  Bunalıma girdikleri iddia edilen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Şerife A. ve İrem D. ağır yaralanırken, inşaatın bekçisi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla iki kız çocuğu Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan kızların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kızların intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.

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