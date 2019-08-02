Kayseri'de esrarengiz olay! 4. kattan beraber atladılar

Kayseri'de 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4. katından atladılar. Durumları ağır olan iki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.