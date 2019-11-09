Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 Kaymakam maaşı ne kadar?

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için hazırlıklar tamamlanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Kaymakam maaşı ne kadar? ÖSYM'nin takvimine göre merak edilen sorular yanıt buldu. İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 9 Kasım'da gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavının sonuçları 4 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI MI?

Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın soru ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde yayınlanıyor. Bu sınavın soru ve cevapları önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılacak.

KAYMAKAM VE EMEKLİ KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 4 bin 967 lira alan emekli Kaymakam, yılın geri kalanında 5 bin 266 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 10 bin 722 lira maaş alan çalışan Kaymakam ise artık 11 bin 366 lira maaş alacak.

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR? İŞTE ŞARTLAR...

Sınava başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eş değerlik belgesini,lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.Başvuruda; adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde sınava başvurusunu yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salonda girmesi,

* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.