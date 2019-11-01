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Kaymakamlık sınav giriş yerleri sorgulama ekranı! ÖSYM 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık sınavına sayılı günler kaldı. Sınava başvuru yapan binlerce aday, sınava katılacakları yer bilgisini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile sınav giriş belgelerinin yayımlandığı bildirildi. Peki, 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte Kaymakamlık sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

Kaymakamlık sınav giriş yerleri sorgulama ekranı! ÖSYM 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık sınavına sayılı günler kaldı. Sınava başvuru yapan binlerce aday, sınava katılacakları yer bilgisini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile sınav giriş belgelerinin yayımlandığı bildirildi. Peki, 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte Kaymakamlık sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

01 Kasım 2019 Cuma 08:29
Kaymakamlık sınav giriş yerleri sorgulama ekranı! ÖSYM 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleeştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na kısa bir süre kaldı. Sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile sınav giriş yerlerinin belirlendiği açıklandı. Peki, 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte Kaymakamlık sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandığı bildirildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak

Sınav, saat 10.15'tebaşlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dansonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR? İŞTE ŞARTLAR...

Sınava başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eş değerlik belgesini,lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.Başvuruda; adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde sınava başvurusunu yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

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Kaymakamlık Sınav Giriş YerleriKaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
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