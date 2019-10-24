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''Katil devlet'' sonrası Nagehan Alçı ekranlara geri döndü

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti'ne "katil devlet" dediği için gördüğü tepki nedeniyle ekrana çıkmasına ara verilmişti. Alçı bugün, HaberTürk'ün sabah programı olan “Para Gündem”e konuk oldu.

''Katil devlet'' sonrası Nagehan Alçı ekranlara geri döndü

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti'ne "katil devlet" dediği için gördüğü tepki nedeniyle ekrana çıkmasına ara verilmişti. Alçı bugün, HaberTürk'ün sabah programı olan “Para Gündem”e konuk oldu.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:09
''Katil devlet'' sonrası Nagehan Alçı ekranlara geri döndü

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, yaklaşık bir ay önce Habertürk TV’nin canlı yayınında söyledikleri krize neden olmuştu. Nagehan Alçı, canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti’ne “katil devlet” demişti. Programın bir diğer konuğu, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Şen’in devlete “katil” denilemeyeceğini hatırlatması üzerine, Habertürk yazarı Alçı, Türkiye Cumhuriyeti’ne “katil devlet” demeye devam etmişti.

HABERTÜRK TV NAGEHAN ALÇI’YI YİNE EKRANA SÜRDÜ

Nagehan Alçı’nın Türkiye’ye “katil devlet” demesi sonrasında tepkiler çığ gibi büyüyünce, Habertürk TV bir süre canlı yayınlanan programlara Nagehan Alçı’yı konuk olarak çıkarmadı.

Ancak Nagehan Alçı haftalar sonra bugün Habertürk TV’de yayınlanan sabah programı “Para Gündem”e konu oldu. Türkiye’ye “katil devlet” diyen Nagehan Alçı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya karşı yürüttüğü “Barış Pınarı Harekatı”nı ve yapılan mutabakatları yorumladı.

Habertürk TV’nin Nagehan Alçı’yı daha çok takip edilen akşam programı yerine, önce sabah yayınlanan programa çıkarması da, “tepkilerden mi çekiniliyor” ya da "Alçı yeniden ekranlara mı hazırlanıyor" sorusunu akıllara getirdi.

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katil devlet sonrası nagehan alçı ekranlara geri döndü
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