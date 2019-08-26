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Kastamonu'da açık alanda alkol yasağı kararı

Kastamonu Valiliği, kent sınırları içinde açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alınmasını yasakladı.

Kastamonu'da açık alanda alkol yasağı kararı

Kastamonu Valiliği, kent sınırları içinde açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alınmasını yasakladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:18
Kastamonu'da açık alanda alkol yasağı kararı

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, 'Kastamonu İl Sınırları İçerisinde Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Açıkta Alkol Almanın Engellenmesine Dair Karar' yayımladı.

Kentte huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenen suçlarını aydınlatılması amacını taşıdığı ileri sürülen kararda şöyle denildi:

"Kastamonu il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istirahatine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve benzeri ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde, çevresinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem yapılacaktır."

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