​Kaspersky, Kadir Has Üniversitesi’nde öğrencilere siber güvenliği anlattı

Kadir Has Üniversitesi, eğitici dersler, etkileşimli oturumlar, tartışmalar ve networking fırsatlarının bir arada sunulduğu Kaspersky’nin Cyber Day etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, siber tehditleri ve siber tehditlerin insanların nasıl tepki gösterdiği temelindeki etkilerini gösteren grup tabanlı bir senaryo oyununu da içeren Kaspersky’nin İnteraktif Koruma Simülasyonu eğitimi (KIPS) oturumu da gerçekleştirildi.

Cyber Day’de konuşma yapan Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 100’den fazla öğrenciye siber güvenliğin halihazırdaki doğasından ve güvende olmak için alınması gereken önlemlerin neler olduğundan bahsetti. Türkiye özelinde alanında ilk olma özelliği taşıyan bu nitelikteki bir etkinlik, öğrencilerin siber güvenlik konusundaki bilgilerini tamamlayıcı biçimde olabilmesi amacıyla düzenlenirken, öğrencilere doğrudan endüstrinin uzmanlarıyla beraber çalışma olanağını sunması açısından da önem kazanıyor.

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, “Öğrencilerin meraklı ve duygusal yapıda olmalarının yanında hem boş zamanlarında hem de akademik nedenlerle internete yüksek derecede bağımlı olmaları, üniversite düzeyinde siber eğitimin kritik önem taşımasının sebebi.” dedi. Yamout sözlerini şöyle sürdürdü: “Genelde en yeni teknolojileri ilk kullananlar arasında olan ve yoğun birer internet kullanıcısı olan genç öğrencilerin alacağı siber tehdit eğitimi, onları sadece siber tehlikelere karşı korumaya yardımcı olmakla kalmayacak aynı zamanda gelecekte çalışacakları birbirinden farklı alanlarda karşılarına çıkacak siber tehditlere daha hızlı tepki verebilmelerini mümkün kılacak beceriler edinmelerini de sağlayacak”.

Bilindiği üzere Türkiye, META bölgesinin siber saldırılara en açık ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye’de 2019’un üçüncü çeyreğinde web kaynaklı tehditlerden etkilenen kullanıcıların sayısının yüzde 17,4 olduğu görülüyor ki geçtiğimiz yıl bu sayı yüzde 20,1 gibi bir oranla daha yüksek seviyelerdeydi. Kaspersky 2019’un üçüncü çeyreğinde, Türkiye’de, 9 milyondan fazla web kaynaklı saldırı tespit etti. Bu sayı, 2018’dekinden yaklaşık olarak 200 bin fazla saldırıyı temsil ediyor.

Tehdit doğasının sürekli gelişmekte olmasını da göz önünde bulundurarak, siber alanda insanların kendilerini nasıl koruyacakları ve bu ortamda işin uzmanı olabilmenin nasıl mümkün olduğu konusunda insanları eğitmek can alıcı nitelikte öneme sahip. Bu sebeple de Kaspersky, hem bölge özelinde hem de global olarak eğitim programlarına yönelik girişimlerde bulunuyor. Kaspersky’nin eğitim projeleri hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Kaspersky’nin Kadir Has Üniversitesi’ndeki Cyber Day etkinliği ile ilgili videoya ulaşmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

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