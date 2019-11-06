Kaspersky, girişimlerle birlikte iş fikirleri geliştirme çağrısının kazananlarını açıkladı

Dünya çapında bir siber güvenlik şirketi olan ve inovasyonlara odaklanan Kaspersky, büyümekte olan tehditlerle başa çıkabilmek için yeni pazarlarda yeni fikirler ve çözümler geliştirilmesi gerektiğine inanıyor. Bu yılın başlarında girişimlere çağrıda bulunan şirket, dünyanın dört bir yanındaki büyümekte olan şirketlerden siber güvenlikle ilgili somut kullanım senaryolarını çözecek potansiyel ürün veya teknolojilerle ilgili başvurular aldı.

Kaspersky, altı kıtadaki 49 ülkeden toplam 258 başvuru aldı. Ancak İsrail, İspanya, İngiltere, İrlanda, Singapur, Almanya ve Fransa'dan sadece 12 girişim finale kalarak projelerini Milano, İtalya'da düzenlenen Demo Günü'nde uzmanlardan oluşan jüriye sunabildi. Jüride Kaspersky uzmanlarına ek olarak girişim sermayesi şirketi Mangrove Capital Partners ve pazar istihbaratı konusunda başlıca global sağlayıcılardan olan International Data Corporation (IDC) temsilcileri de yer alıyordu.

Bu sürecin ardından, dört sektörün her birinden olmak üzere dört proje kazanan olarak seçildi: Endüstriyel nesneler interneti (IIoT), ulaşım, blok zinciri ve dolandırıcılığı önleme teknolojileri.

Kaspersky Ticari Faaliyetler Yöneticisi Alexander Moiseev, "Günümüz toplumunda, sinerjik bir etki yaratabilmek için hazır ürünler bulmak ve ortaklaşa çözümler oluşturmak gerekiyor. Sonuç olarak, pazardaki birçok şirketin hipotezlerini test etmeye ve müşterilerin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan çözümleri daha iyi ve daha hızlı sunmaya odaklanıyoruz. Bu hedefe ulaşmak ve siber güvenlik sektörünü geliştirmeye katkıda bulunmak için teknoloji odaklı inovatif girişimlerle iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

IDC'de Araştırma Müdürü olan Konstantin Rychklov ise şu açıklamayı yaptı: "Dijital platformların yeni ölçeğinin ve değişim hızının güvenlik için yepyeni bir rol biçtiği katmanlı inovasyon çağına giriyoruz. Artık birer dönüşüm sağlayıcısıyız ve iş değerinin altında yatan dijital güvenin kefili olmak bize düşüyor."

Programda birinci olan dört girişim, dünya çapında tanınan siber güvenlik markasıyla ortak olarak iş vakaları üzerinde çalışma fırsatına sahip. Bu iş vakalarının başarılı bir şekilde geçerlilik kazanması halinde, girişimler Kaspersky ile global ölçekte iş birliği yapabilecekler. Buna karşılık, Kaspersky kendi portföyü ile inovatif ürün ve teknolojilerini bu iş birliğiyle tamamlayarak müşterilerinin siber güvenlik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan çözümler geliştirebilecek.

Seçilen girişimlerle yapılacak çalışma, üç senaryodan biri aracılığıyla gerçekleştirilecek: Kaspersky'nin kanalı aracılığıyla markasız olarak pazara ortak bir ürün lansmanı; Kaspersky'nin desteğiyle teknolojik bir ittifak veya girişime ait ürünün Kaspersky'nin çözümlerinden biriyle birlikte pazarlardan birine sunulduğu bir pilot proje. En iyi yaklaşımın hangisi olacağını girişimlere göre belirlenecek.

Kaspersky İnovasyon Merkezi Lideri Vitaly Mzokov, "Sürekli değişen dünyada müşteri ihtiyaçları da hızla evrim geçiriyor. Kaspersky, giderek artan bu talepleri inovatif siber güvenlik çözümleri sunarak ve sektörde büyüyen şirketleri destekleyerek karşılamayı hedefliyor. Bu bağlamda, Kaspersky Açık İnovasyon Programı kapsamında girişimlere ilk çağrımızı yaptık. Program başladığından beri birçok çalışma yapıldı ve şimdi en iyi girişimlerle çalışmaya başlamaktan ve bu ilginç ortak iş geliştirme sürecine atılmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Kaspersky Açık İnovasyon Zirvesi sırasında düzenlenen Demo Günü, İnovasyon Merkezi'nin ilk büyük etkinliği oldu. Yeni iş büyütme fırsatları bulmaya odaklanan İnovasyon Merkezi, şirket dışındaki girişimlerle ve girişim ekosistemiyle birlikte çalışıyor. İnovasyon Merkezi, Kaspersky ile hem şirket içi hem şirket dışındaki parlak zihinler arasında iş birliğini destekleyen inovatif bir yönetim süreci geliştirmek ve bu yönetimi sürdürmek için kuruldu. İlerleme kaydeden projeleri desteklemeyi hedefleyen merkez, yeni trendleri belirlemeye, yeni pazarlar keşfetmeye, sınıfının en iyi girişimlerini bulmaya ve teknolojik ittifaklar kurmaya odaklanıyor.

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