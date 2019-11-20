Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106785
ALTIN
269.697
DOLAR
5.6938
STERLIN
7.3593
EURO
6.3037
2255 Yeni İlan Yayınlandı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları...
Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
İŞKUR Genel Müdürü'nden Diploma Açıklaması: İşverenler Diplomaya Bakmıyor!
Mezarlıkta Tecavüz Dehşeti!
Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor' sözüyle gündeme gelen olayda yeni gelişme: Birbirlerini yanlış anlamışlar

Otobüse binen öğrenci N.Y.'nin, karşısında oturan kişinin kendisine, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dediğini iddia edip, sosyal medyada tepki göstermesi üzerine polis tarafların ifadelerini aldı. Taraflar, karşılıklı yanlış anlama olduğunu dile getirip, birbirinden şikayetçi olmadı.

'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor' sözüyle gündeme gelen olayda yeni gelişme: Birbirlerini yanlış anlamışlar

Otobüse binen öğrenci N.Y.'nin, karşısında oturan kişinin kendisine, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dediğini iddia edip, sosyal medyada tepki göstermesi üzerine polis tarafların ifadelerini aldı. Taraflar, karşılıklı yanlış anlama olduğunu dile getirip, birbirinden şikayetçi olmadı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:20
'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor' sözüyle gündeme gelen olayda yeni gelişme: Birbirlerini yanlış anlamışlar

Kartepe ile İzmit Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde geçen gün, Üniversite öğrencisi N.Y.'nin iddiasına göre, karşısına oturan yaşlı bir kişinin "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" demesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın anbean N.Y. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından, İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, yaşlı kişinin C.A. (57) olduğunu belirledi. N.Y. ve C.A., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne gelerek ifade verdi.

Ayrı ifade veren iki kişi, birbirlerini yanlış anladıklarını belirtti. N.Y. ve C.A. birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Ayrıca, N.Y. ve C.A.'nın polis merkezine gelmeden önce telefonla görüştükleri, birbirlerini yanlış anladıkları konusunda görüş birliğine vardıkları öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
karşımda oturma kalk gözüm sana kayıyor sözüyle gündeme gelen olayda yeni gelişme birbirlerini yanlış anlamışlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı
Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı
Ceza evinden dehşete düşüren mektup
Ceza evinden dehşete düşüren mektup
İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim