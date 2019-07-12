Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLIN
7.1883
EURO
6.4543
PTT Duyurdu: Personel Talepleri Sonuçlandırıldı!
KPSS'ye Katılacak Aday Sayısı Belli Oldu!
PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!
Lüks barda bekçi dehşeti ! Bekçiler Açığa Alındı!
Torrent sitelerinden Kore dizi ve filmleri indirenler dikkat

Karşılıksız 100 Bin TL Verilecek!

12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin karara göre 100 bin TL hibe ödemesi yapılacak.

Karşılıksız 100 Bin TL Verilecek!

12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin karara göre 100 bin TL hibe ödemesi yapılacak.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:30
Karşılıksız 100 Bin TL Verilecek!

2019-2020 yıllarını kapsayan pilot uygulama kapsamında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda karşılıksız 100 bin TL ödeme verilecek.

Kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olan kişilere tarımsal projeleri kapsamında 100 Bin TL hibedesteği sağlanacak.100 Bin TL destek ödemesine ilişkin Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

100 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Söz konusu projeler kapsamında 100 bin TL hibe sağlanacak. Hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere destek verilecek.

Desteklerin ödenmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımlarının tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca hibe desteklerinden sadece bir defa faydalanma imkanı verilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
karşılıksız bin tl verilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hasan 3 saat önce

Universite mezunu organik tarim mezunuyum karsa gitmek istiyorum pilot bolge nedir arkadas dalgami geciyorsunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KPSS sınavına girerken hangi belgeler gerekli 2019? KPSS sınavına girerken alınacaklar
KPSS sınavına girerken hangi belgeler gerekli 2019? KPSS sınavına girerken alınacaklar
TÜRKTRAKTÖR ‘GELECEĞİM GÜVENDE PROJESİ’ İLE YENİ NESİL USTALAR YETİŞTİRİYOR
TÜRKTRAKTÖR ‘GELECEĞİM GÜVENDE PROJESİ’ İLE YENİ NESİL USTALAR YETİŞTİRİYOR
PTT Duyurdu: Personel Talepleri Sonuçlandırıldı!
PTT Duyurdu: Personel Talepleri Sonuçlandırıldı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim