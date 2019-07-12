Karşılıksız 100 Bin TL Verilecek!

2019-2020 yıllarını kapsayan pilot uygulama kapsamında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda karşılıksız 100 bin TL ödeme verilecek.

Kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olan kişilere tarımsal projeleri kapsamında 100 Bin TL hibedesteği sağlanacak.100 Bin TL destek ödemesine ilişkin Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

100 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Söz konusu projeler kapsamında 100 bin TL hibe sağlanacak. Hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere destek verilecek.

Desteklerin ödenmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımlarının tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca hibe desteklerinden sadece bir defa faydalanma imkanı verilecek.

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