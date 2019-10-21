Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Kağızman’a bağlı Sesveren Köyün'de askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Mynet