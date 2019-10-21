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Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Ajanslardan alınan son dakika bilgisine göre Kars’ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Ajanslardan alınan son dakika bilgisine göre Kars’ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:37
Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Kağızman’a bağlı Sesveren Köyün'de askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.

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Kaynak:Mynet

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