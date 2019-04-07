Kardeşini Öldürdü, Anne ve Babasına Kabusu Yaşattı!

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı bir aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

29 yaşındaki Yahya Muhammet Berzo, anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesiyle, 60 yaşındaki babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı. Kendisi de çıkan arbedede yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Ekipler, yaptığı incelemede Nur Muhammet Berzo'nun aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Yaralanan anne ve baba ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Yahya Muhammet Berzo'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı açıklandı.