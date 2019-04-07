Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kardeşini Öldürdü, Anne ve Babasına Kabusu Yaşattı!

Niğde'de Iraklı bir aile içinde başlayan kavgada bir kişi kız kardeşini öldürdü, anne ve babasını yaraladı.

Kardeşini Öldürdü, Anne ve Babasına Kabusu Yaşattı!

Niğde'de Iraklı bir aile içinde başlayan kavgada bir kişi kız kardeşini öldürdü, anne ve babasını yaraladı.

07 Nisan 2019 Pazar 11:32
Kardeşini Öldürdü, Anne ve Babasına Kabusu Yaşattı!

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı bir aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

29 yaşındaki Yahya Muhammet Berzo, anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesiyle, 60 yaşındaki babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı. Kendisi de çıkan arbedede yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Ekipler, yaptığı incelemede Nur Muhammet Berzo'nun aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Yaralanan anne ve baba ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Yahya Muhammet Berzo'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı açıklandı.

Son Güncelleme: 07.04.2019 11:57
Anahtar Kelimeler:
kardeşini öldürdü anne babasına kabusu yaşattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekçilik başvuruları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınavı ne zaman?
Bekçilik başvuruları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınavı ne zaman?
Açık öğretim sınavına cebinde mermilerle gitti
Açık öğretim sınavına cebinde mermilerle gitti
Saç dökülmesine ne iyi gelir?
Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim