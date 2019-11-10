Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3739
EURO
6.3439
Faturalarınızı Kontrol Edin! Sizin de Başınıza Gelebilir!
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...
O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!

Karahasanoğlu'ndan 10 Kasım yazısı: Bir ölüyü andınız diye size kim karşı çıkacak?

Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümüne ilişkin kaleme aldığı yazıda, "10 Kasım'ı bahane edip, 'gericiler, yobazlar, çağdışı tipler' gibi ahlaksızca saldırılarla, bu ülkenin dindar insanlarına hakaret etmeyecekseniz, bir ölüyü andınız diye' size kim karşı çıkacak?" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu'ndan 10 Kasım yazısı: Bir ölüyü andınız diye size kim karşı çıkacak?

Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümüne ilişkin kaleme aldığı yazıda, "10 Kasım'ı bahane edip, 'gericiler, yobazlar, çağdışı tipler' gibi ahlaksızca saldırılarla, bu ülkenin dindar insanlarına hakaret etmeyecekseniz, bir ölüyü andınız diye' size kim karşı çıkacak?" ifadesini kullandı.

10 Kasım 2019 Pazar 11:47
Karahasanoğlu'ndan 10 Kasım yazısı: Bir ölüyü andınız diye size kim karşı çıkacak?

Yeni Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarının, artık akılla hiçbir ilgileri kalmadığını öne sürerek, "Muhalefet etmiş olmak için, atıyorlar, sallıyorlar. Aslında buna 'muhalefet etmek' de demeyelim. Resmen düşmanlık yapmak" dedi.

'AK Parti resmi bayramları kutlatmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor' diyerek algı oluşturulduğunu kaydeden Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"'Resmi bayram' deyip, liseli kızlara mini etek giydirip, baldır bacak gösterisi yapmayacaksanız, '30 Ağustos’u kutluyoruz' dediğinizde, gerçekten bu vatan için canını vermiş şehitleri anacaksanız, kim size karşı çıkar? Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacaksanız, bu vatanı bize emanet eden atalarımıza küfür etmeyi kendinize hedef seçmedi iseniz, size kim karşı çıkar? Bugünkü 10 Kasım için de aynı terane..

10 Kasım’ı bahane edip, 'gericiler, yobazlar, çağdışı tipler' gibi ahlaksızca saldırılarla, bu ülkenin dindar insanlarına hakaret etmeyecekseniz, bir ölüyü andınız diye, size kim karşı çıkacak? Hele hele..

O ölünün hayatta iken sarfettiği, 'Ölülerden medet ummak, medeni bir cemiyet için, şindir (lekedir)' sözüne rağmen. O 'ölü'ye de, 'sözleri'ne de saygısızlık ederek, 'ölüden medet uman' gösterilere imza atmasanız sizinle kim laf dalaşına girecek?"

Karahasanoğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
karahasanoğlu ndan kasım yazısı ölüyü andınız diye size karşı çıkacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları...
PTT personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları...
İddia: Diyanet kamu spotlarına 295 bin TL ödedi!
İddia: Diyanet kamu spotlarına 295 bin TL ödedi!
Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim
Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim