Karahasanoğlu'ndan 10 Kasım yazısı: Bir ölüyü andınız diye size kim karşı çıkacak?

Yeni Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarının, artık akılla hiçbir ilgileri kalmadığını öne sürerek, "Muhalefet etmiş olmak için, atıyorlar, sallıyorlar. Aslında buna 'muhalefet etmek' de demeyelim. Resmen düşmanlık yapmak" dedi.

'AK Parti resmi bayramları kutlatmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor' diyerek algı oluşturulduğunu kaydeden Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"'Resmi bayram' deyip, liseli kızlara mini etek giydirip, baldır bacak gösterisi yapmayacaksanız, '30 Ağustos’u kutluyoruz' dediğinizde, gerçekten bu vatan için canını vermiş şehitleri anacaksanız, kim size karşı çıkar? Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacaksanız, bu vatanı bize emanet eden atalarımıza küfür etmeyi kendinize hedef seçmedi iseniz, size kim karşı çıkar? Bugünkü 10 Kasım için de aynı terane..

10 Kasım’ı bahane edip, 'gericiler, yobazlar, çağdışı tipler' gibi ahlaksızca saldırılarla, bu ülkenin dindar insanlarına hakaret etmeyecekseniz, bir ölüyü andınız diye, size kim karşı çıkacak? Hele hele..

O ölünün hayatta iken sarfettiği, 'Ölülerden medet ummak, medeni bir cemiyet için, şindir (lekedir)' sözüne rağmen. O 'ölü'ye de, 'sözleri'ne de saygısızlık ederek, 'ölüden medet uman' gösterilere imza atmasanız sizinle kim laf dalaşına girecek?"

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