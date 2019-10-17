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Karadeniz’deki Çernobil mağdurlarına dava yolu!

Doğu Karadeniz başta olmak üzere Karadeniz bölgesinin Çernobil faciasının etkisi altında kaldığını ancak bu gerçeğin halktan yıllarca saklandığını belirten Av. Remzi Kazmaz, Karadeniz’deki Çernobil mağdurlarına ve yakınlarına tazminat ödenmesi için hukuk mücadelesi başlattı.

Karadeniz’deki Çernobil mağdurlarına dava yolu!

Doğu Karadeniz başta olmak üzere Karadeniz bölgesinin Çernobil faciasının etkisi altında kaldığını ancak bu gerçeğin halktan yıllarca saklandığını belirten Av. Remzi Kazmaz, Karadeniz’deki Çernobil mağdurlarına ve yakınlarına tazminat ödenmesi için hukuk mücadelesi başlattı.

17 Ekim 2019 Perşembe 12:42
Karadeniz’deki Çernobil mağdurlarına dava yolu!

Av. Remzi Kazmaz, yaptığı açıklamada, başlattığı hukuk mücadelesinin gerekçeleri hakkında şu bilgileri verdi:

KANSERE HER EVDEN KURBAN VERİLİYOR

“Karadeniz’deki kanser ölümleri ancak ünlü biri kanserden hayatını kaybettiğinde gündeme geliyor ve çabucak unutuluyor. Oysa Doğu Karadeniz’de yıllardır neredeyse her evden kansere kurban veriliyor. Özellikle Doğu Karadeniz’de bir yakınını kanserden kaybetmeyen yok gibi. Karadeniz’deki kanser ölümleri normal değil. Bunun da tek sebebi Çernobil’dir.

YUNANİSTAN, ALMANYA, AVUSTURYA AÇIKLADI, TÜRKİYE GİZLEDİ

Çernobil’in etkileri, Doğu Karadeniz’in Çernobil radyasyonuna ne kadar maruz kaldığı yıllarca gizlenmiş, açıklanmamıştır. Yunanistan, Almanya ve Avusturya’da radyasyon düzeyleriyle ilgili her türlü bilgi halka açıklandı. Bizdeki sır perdesi aralanamadı.

Radyasyon bulutları Türkiye’yi etkisi altına almaya başladığında gezici radyasyon birimleri bile Sinop-Anamur hattının batısında üslenmişti. 7-9 Mayıs tarihlerinde Trabzon-Hopa arasına ulaştığı belgelenen radyasyon bulutlarıyla ilgili hiçbir önlem alınmadı. Bu radyasyon, yağan yağmurlarla Karadeniz’de yeryüzüne inmiştir. Ardından da Karadeniz’de kanser ölümleri başlamıştır. Gizlenen bilgiler açıklandığında bu gerçek ortaya çıkacaktır.

YENİDEN RADYASYON TESPİTİ YAPILMALI

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Çernobil’den önce uzun ve ciddi bir çalışmayla Türkiye’de 42 ilde doğal radyasyon düzeylerini tespit etmişti. Bu çok büyük bir avantaj. Ölçülen radyasyon değerleriyle bugünküleri karşılaştırmak suretiyle bir yerin radyasyon düzeyinde herhangi bir dış etkiden kaynaklanan artış olup olmadığını görmek mümkün olacak. Bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmadı. Bu harita acil olarak çıkartılırsa, Sinop – Anamur hattının doğusunun ve tüm Türkiye’nin Çernobil’den ne kadar etkilendiği ilk kez ortaya çıkacak.”

KARADENİZLİ KANSER MAĞDURLARINA ÜCRETSİZ HUKUK DESTEĞİ

Anayasa’ya göre devletin vatandaşını korumakla yükümlü olduğunu ama Çernobil’de bunu yapmadığını savunan Av. Remzi Kazmaz, Karadenizli olup da birinci derece yakını kanserden ölenleri dava açmaya çağırdı. Av. Remzi Kazmaz, Çernobil mağdurlarına haklı mücadelelerinde sonuna kadar hukuk desteği vereceğini ve ücret talep etmeyeceğini belirtti.

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