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Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde, aralarında piton, timsah ve kertenkelenin olduğu 17 sürüngen ele geçirildi.

Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde, aralarında piton, timsah ve kertenkelenin olduğu 17 sürüngen ele geçirildi.

18 Ekim 2019 Cuma 15:55
Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu R.D.M. idaresindeki otomobil, risk analizleri çerçevesinde arandı.

Bagajda yedek lastiğin konulduğu boş alanda bez torba içerisinde ağırlıkları 30 kilogramın üzerinde 2 piton ele geçirildi.

Araç daha sonra x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada yoğunluk tespit edilen, bagaj kısmında araç içi plastik koruma bölümleri içerisine gizlenmiş, torbalar içerisinde bir yavru timsah, 10 kertenkele yavrusu, 4 yavru piton daha bulundu. Sürücü R.D.M'nin gözaltına alındı.

Ele geçirilen sürüngenler ise en yakın hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kapıkule piton yavru timsah kertenkele ele geçirildi
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