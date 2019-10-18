Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu R.D.M. idaresindeki otomobil, risk analizleri çerçevesinde arandı.

Bagajda yedek lastiğin konulduğu boş alanda bez torba içerisinde ağırlıkları 30 kilogramın üzerinde 2 piton ele geçirildi.

Araç daha sonra x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada yoğunluk tespit edilen, bagaj kısmında araç içi plastik koruma bölümleri içerisine gizlenmiş, torbalar içerisinde bir yavru timsah, 10 kertenkele yavrusu, 4 yavru piton daha bulundu. Sürücü R.D.M'nin gözaltına alındı.

Ele geçirilen sürüngenler ise en yakın hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA