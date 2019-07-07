Kandil'de bir ilk ! PKK'nın üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi.

Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

"Halmat Diyar" kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992'de katıldığı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.

Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.

'IRAK SORUMLUSU'

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "TSK-MİT ortak operasyonuyla Kandil'de etkisizleştirilen 'Halmat Diyar' kod Diyar Garip Muhammed, PKK üst 7'lisinden biri ve Irak sorumlusu. Yani Sincar, Mahmur, tartışmalı bölgeler ve Irak’tan Suriye’ye yapılan sevkiyat ona bağlı. Yönettiği, kontrol ettiği PKK networkü çöküntüde" ifadelerini kullandı.

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