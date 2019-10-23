Kan donduran olay! Kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grays kentinde Waterland Industrial Park'ta bir kamyonla ilgili gece 01.40'ta ihbar yapıldı.

Güvenlik görevlilerinin bölgeye gitmesi sonrasında kamyonun konteynırında 39 ceset bulundu. Cesetlerden 38'inin yetişkin, 1 cesedin ise çocuk olduğu belirtildi.

İngiliz polisi 25 yaşında Kuzey İrlanda vatandaşı olduğu belirtilen bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye gittiği iddia ediliyor. Cesetlerin göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

POLİS YETKİLİSİ: CESETLERİ TEŞHİS EDİYORUZ

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" açıklamasında blundu.

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