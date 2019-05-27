Kamuya KPSS'li ve KPSS'siz Binlerce Memur Alınıyor!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilmek üzere KPSS'li vee KPSS'siz güncel ilanlar ile binlerce memur alınıyor. Kamuya 2 bin memur, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizin devamında...

Kamu kurum ve kuruluşlarında KPSS'li ve KPSS şartsız olarak yeni iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Vatandaşlar kamu ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında kamuya memur alımı konularını araştırıyor. Çeşitli platformlarda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 2 bin kişilik kadro boşluğu için farklı statülerde ve farklı poziyonlarda alım yapılacak. İlgili ilanlar. Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Bakanlıkların resmi internet siteleri üzerinde ilan ediliyor. KPSS CAFE olarak bu yayınlanan ilanları derleyerek takipçilerimize ve okurlarımıza ulaştırıyoruz.İşte KPSS'li KPSS şartsız güncel yen memur alım ilanları!

Peki kamuya 2 bin memur, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde. Kamu için yayımlanan memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvurular kurumun veya bakanlığın belirttiği şekillerde ve usullerde başvuru yapılması gerekiyor.

KPSS'DEN EN AZ 60 - 70 PUAN ALMAK GEREKİYOR

KPSS'li KPSS şartsız güncel yeni memur alım ilanları! İşte kamuya 2 bin memur, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları! Ülkemizde bulunan Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerinde bulunan personel eksikliğini karşılamak üzere 2 bin kişilik boş kadro ile memur personel ve askeri personel alımı yapılıyor. İşte yayımlanan ilanlar. Bazı kurumlar KPSS ile alım yapıyor olsa da bazı kurumlar KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaktadırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumuna göre alım yapan kurumlar için adayların, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSp3 ve Lise mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

KAMU İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamu Kurumları tarafından yayımlanmış olan ilanlara başvuru yapacak adaylardan, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya engelli aylığı almıyor olmak gibi nitelikler aranıyor.

Ayrıca bazı kurumlar KPSS ile alım yapıyor olsa da bazı kurumlar KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaktadırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumuna göre alım yapan kurumlar için adayların, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSp3 ve Lise mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

2 BİN MEMUR PERSONEL VE ASKERİ PERSONEL ALIMLARI:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Üniversite bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 1 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapacağını ilan etti. Bu bağlamda 1 kişilik boş kadro ile 5. Dereceli 1 İç Denetçi alımı yapacak.

TÜBİTAK BİLGEM : Yayımlanmış olan ilana göre 142 kişilik kadro ile TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojilri Enstitüsü birimine Gebze / KOCAELİ de Ar-Ge Personeli alımı yapacak. Alımlar farklı niteliklerde yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi: DHMİ bünyesindeki personel ihtiyacını giderebilmek için 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü olmak üzere toplamda 112 personel alımı yapılacağını belirtti. Adaylardan KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranıyor.

Sağlık Bakanlığı : Sağlık Bakanlığı yayımladığı iki farklı ilan ile bünyesine 45 personel alımı yapıyor. Bu kapsamda Sözleşmeli olarak 24 personel alınacak. Proje kapsamında ise 21 Personel alınacak. Sözleşmeli personel alımları için KPSS şartı aranıyorken Proje kapsamında alınacak Danışma Personeli için KPSS şartı aranmıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapıyor. Adaylardan KPSS ve YDS Şartı aranıyor.

Kocaköy Belediyesi 1 kişilik boş kadro ile Ön Lisans mezunu Harita teknikeri alacak.

Marmara üniversitesi 2 kişilik boş kadrosu ile Avukat ve Büro Personeli alımı yapacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Milli Savunma bakanlığına bağlı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaymladığı ilana göre 1640 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Er alımı yapacağını belirtti. Adaylardan En a ilköğretim mezunu olmak şartı aranıyor. Ayrıca KPSS şartı bulunmuyor.

BAŞVURULAR:

Kamuya yayımlanan memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvurular kurumun veya bakanlığı belirttiği yönde başvuru yapılması gerekiyor. Öncelikle adayların belirtilen başvuru niteliklerini taşımaları gerekmekte ve sonrasında istenne belgeler edinilmeli ve kurumunda belirttiği başvuru süreci içerisinde adaylar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen veya elektronik ortamda yapılabilmektedir.

ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon

ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ

Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon

TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon

Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon

Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon

ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon

KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI

Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon

SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi Şoförü - 1 Açık Pozisyon

Kepçe Operatörü - 2 Açık Pozisyon

ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ

Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon

EN FAZLA ALIM İLANINA SAHİP 5 İŞÇİ KADROSU

Yaz aylarının yaklaşmasının ardından özellikle özel sektör firmalarının personel alım ilanlarında artış gözlemleniyor. Turizm bölgelerinde sezonun açılmaya hazırlandığı şu günlerde çok sayıda özel sektör firması toplu alım ilanları yayımlıyor.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?​

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.

KKK uzman erbaş başvuru şartları neler? KKK başvurusu nasıl yapılır?



Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Kariyerlerini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman erbaş kadrolarında sürdürmek isteyen gençler, başvuru şartları ve detaylarını internet üzerinden sorguluyor. Peki, KKK uzman erbaş başvuru şartları neler? KKK başvurusu nasıl yapılır? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK), kadrosunu güçlendirmek için bünyesinde uzman erbaş istihdam etmeye hazırlanıyor. Uzman onbaşı alımı için en az ilkokul mezunu, uzman erbaş alımı için ise en az ortaokul mezunu kişilerin başvurabileceğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 28 yaşından gün almamış olmanın önem arz ettiğini kılavuzda aktardı. Peki, uzman erbaş alımı için başvuru işlemi nasıl yapılır?

KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman erbaş alımı başvuruları devam ediyor.

Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecek. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracaat edebilecek. Bedelli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER

Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE AÇIKLANACAK?

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, SMS duyurusu ile internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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