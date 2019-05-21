Kamuya 70 Bin Memur Alınacak! İşte Alım Yapacak Kurumlar!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmek üzere 2019 yılı sonuna kadar toplamda kamuya 70 bin memur alımı gerçekleştirecek. İşte alım yapacak kurumlar ve detaylar...

Kamuda yıl sonuna kadar 10 bin polis, 20 binden fazla sağlık görevlisi istihdam edilecek. Öte yandan, Adalet Bakanlığı zabıt katibi, PTT postacı, Tarım Bakanlığı da orman mühendisi alımı için ilan verdi.

Ormanlar için 5 bin kişi

TARIM BAKANLIĞI: Tarım ve Orman Bakanlığı da personel ihtiyacı olan kurumlar arasında yer alıyor. 2019 yılı için toplamda 5 bin kişilik alım yapılacağını duyuran bakanlığın alımları, sene sonuna kadar sürecek. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 2019 yılında 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 300 şoför, 800 memur, 1200 orman mühendisi alınacağı duyuruldu.

İlk atama Haziran'da

SAĞLIK BAKANLIĞI: 2019 yılının farklı dönemlerinde bölüm bölüm alım yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, toplamda 29 bin 600 kişiyi istihdam edecek. 2018 yılında personel alımının yapıldığı mayıs ve haziran döneminde, ilk personel alımlarının gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli ilana açılacak

G. SPOR BAKANLIĞI: Türkiye’nin önemli kurumlarından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından da, 2019 yılı içinde 1000 personel alımı yapılması planlanıyor. Haziranda başlaması öngörülen personel alımlarının, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Türkiye genelindeki birçok ilde alım yapacak olan KYK, ilan detaylarını internet sitesi üzerinden duyuracak.

PTT mühendis arıyor

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: PTT farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alacağını açıkladı. Personel alımları, PTT uzman yardımcısı, mühendis, mimar, avukat, tekniker, büro ve gişe görevlisi ve daha birçok farklı alanda yapılacak.

10 bin polis müjdesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Eylül ayı içinde 10 bin polis memuru alınacak. 24. Dönem POMEM polis alımı sonrasında 25. Dönem POMEM polis alımı için müjde verilmiş olsa da, henüz 10 bin polis istihdamının ne zaman yapılacağı, tarih olarak netleşmedi.

Mübaşir de tekniker de var

ADALET BAKANLIĞI: Geçen yıl binlerce kişiye iş imkanı sunan Adalet Bakanlığı, bu sene de yine yeni alımlar yapacağını duyurdu. Mübaşir, icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda 17 bin personel alınacağı bildirildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak: Güneş