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Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak

Kamuya 15 bin personel alınacak

Devlet kurumlarına dönem dönem personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’ne de iki ay içinde toplam 15 bin yeni personel alınacağı açıklandı.

Kamuya 15 bin personel alınacak

Devlet kurumlarına dönem dönem personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’ne de iki ay içinde toplam 15 bin yeni personel alınacağı açıklandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:18
Kamuya 15 bin personel alınacak

Kamuya 15 bin personel alınacak. 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapılacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kura ile yerleştirme işlemlerinin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda yapılacağını söyledi.

4 BİN 996’SI ORMANCI

Orman Genel Müdürlüğü de 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, orman mühendisi ve orman muhafaza memuru adaylarının 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün ‘ogm.gov. tr’ internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekiyor.

Mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarla ilgilenen adaylar ise 12-23 Eylül arasında başvuruda bulumalı

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kamuya bin personel alınacak
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