Kamuya 15 bin personel alınacak. 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapılacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kura ile yerleştirme işlemlerinin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda yapılacağını söyledi.

4 BİN 996’SI ORMANCI

Orman Genel Müdürlüğü de 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, orman mühendisi ve orman muhafaza memuru adaylarının 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün ‘ogm.gov. tr’ internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekiyor.

Mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarla ilgilenen adaylar ise 12-23 Eylül arasında başvuruda bulumalı

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