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Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
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Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!

Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadro ve pozisyonlar iptal edilirken yeni ve ihdaslar yapıldı. Toprak Mahsülleri Ofisi'nde 130,TCDD'de 50, Et ve Süt Kurumu'nda 64, Devlet Hava Meydanları'nda 136 kadro iptal edildi.

Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!

Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadro ve pozisyonlar iptal edilirken yeni ve ihdaslar yapıldı. Toprak Mahsülleri Ofisi'nde 130,TCDD'de 50, Et ve Süt Kurumu'nda 64, Devlet Hava Meydanları'nda 136 kadro iptal edildi.

08 Kasım 2019 Cuma 12:59
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!

Cumhurbaşkanı kararı ile toplam 12 kamu iktisadi teşebbüsüne ait kadro ve/veya pozisyonlarda değişikliğe gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü için; 12 adet Bölge Müdürü ve 24 adet Bölge Müdür Yardımcısı kadrosu, 38 adet şef ve 80 adet teknik şef pozisyonu ihdas edildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü için; 5 adet Şube Müdürü ve 5 adet Müşavir kadrosu, 328 adet Mühendis ve 80 adet memur pozisyonu, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü için; 37 adet Başuzman ve 15 adet müdür kadrosu ihdas edildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü için; 5 adet şef pozisyonu,TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü için; 120 adet vagon teknisyeni, 20 adet YHT Makinisti ve 18 adet Başteknisyen pozisyon ihdası yapıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü için; 28 adet Teknik Şef, 17 adet Tekniker, 10 adet Şef ve 9 adet Mühendis pozisyonu ihdas edildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü için; 150 adet Hava Trafik Kontrolörü, 100 adet AIM Memuru, 90 adet Tekniker, 70 adet Apron Memuru ve 64 adet ARFF Memuru pozisyonu ihdas edildi.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü için; 50 adet Mühendis ve 5 adet Başmühendis pozisyonu ihdas edildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü için; 20 adet Şef, 10 adet Mühendis ve 10 adet Veteriner pozisyonu ihdas edildi.

İŞTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN KURUM VE KADROLAR

DOLU BOŞ KADROLAR DA AÇIKLANDI 

Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarından 7’sine ait bazı kadrolarda dolu/boş kadro değişiklikleri yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan kadro değişikliklerden bazıları derece terfilerine yönelik dolu kadro değişiklikleri şeklinde olurken, bazıları ise ilk defa veya naklen ya da görevde yükselme suretiyle atama yapmaya yönelik boş kadro değişiklikleri şeklinde oldu.Yapılan değişiklikler arasında, Gelir İdaresi Başkanlığı için toplam 3950 adet Gelir Uzmanı kadrosu ihdası da yer aldı.

Kadro değişikliği yapılan kurumlar

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,Hakimler ve Savcılar Kurulu, İletişim Başkanlığı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu,Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı

DOLU/BOŞ KADROLAR İÇİN TIKLAYIN 

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