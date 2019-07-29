Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!

Kamuda en fazla iş bulan meslekler, üniversite tercihlerinin başlamasıyla merak konusu oldu. İnternet aleminde en çok araştırılan konulardan biri olan 'kamuda en fazla iş bulan meslekler' listesi açıklandı. Üniversiteye hazırlanan öğrenci adaylarının puanları açıklandı, sıra geleceğe yönelik bölüm seçmekte. Birçok kişi de bölümünü kamuda iş bulma imkanına göre belirliyor. Peki kkamuda en fazla iş bulan meslekler hangileri?

Üniversite bittikten sonra çalışma hayatının başlayacak olması nedeniyle doğru karar verilmesi çok önemli. Okunan ve mezun olunan bölümün gelecekteki geçerliliği, kazancı, iş sahası gibi konular bölüm tercihlerinde büyük etken olarak karşımıza çıkıyor. Geçerliliği olmayan bir bölümün seçilmesi halinde ise işsiz kalınabiliyor. Türkiye'de ise devlet memuru olarak iş hayatına devam etmeyi seçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Devlet boş kadrolarına memur alımı gerçekleştiriyor. Bunun için de KPSS sınavına tabi tutuyor ve en yüksek puandan en düşüğe kadar yapılan sıralamada en iyi olanlar devlet memuru olmaya hak kazanıyor. İşte kamuda işe yerleştirme oranı TIP: İşe yerleştirme oranı: Yüzde 96 Sağlık Hizmetleri İşe yerleştirme oranı: Yüzde 36 Diş Hekimliği İşe yerleştirme oranı: Yüzde 32 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İşe yerleştirme oranı: Yüzde 29 Hukuk İşe yerleştirme oranı: Yüzde 26 İslami Bilimler İşe yerleştirme oranı: Yüzde 22 Veterinerlik İşe yerleştirme oranı: Yüzde 21 Öğretmenlik İşe yerleştirme oranı: Yüzde 19 Otomotiv Mühendisliği İşe yerleştirme oranı: Yüzde 18 Sosyal Hizmetler İşe yerleştirme oranı: Yüzde 17 Sağlık Yönetimi İşe yerleştirme oranı: Yüzde 14 Maliye İşe yerleştirme oranı: Yüzde 13 Eczacılık İşe yerleştirme oranı: Yüzde 13 Uçak Mühendisliği İşe yerleştirme oranı: Yüzde 12 Petrol Mühendisliği İşe yerleştirme oranı: Yüzde 11 Hemşirelik İşe yerleştirme oranı: Yüzde 10 İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız. Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız. Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun. Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız. Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız. Instagram Sayfamız için Tıklayınız KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA