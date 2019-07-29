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Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!
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Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!

Kamuda en fazla iş bulan meslekler, üniversite tercihlerinin başlamasıyla merak konusu oldu. İnternet aleminde en çok araştırılan konulardan biri olan 'kamuda en fazla iş bulan meslekler' listesi açıklandı. Üniversiteye hazırlanan öğrenci

Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!

Kamuda en fazla iş bulan meslekler, üniversite tercihlerinin başlamasıyla merak konusu oldu. İnternet aleminde en çok araştırılan konulardan biri olan 'kamuda en fazla iş bulan meslekler' listesi açıklandı. Üniversiteye hazırlanan öğrenci

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:03
Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!

Kamuda en fazla iş bulan meslekler, üniversite tercihlerinin başlamasıyla merak konusu oldu. İnternet aleminde en çok araştırılan konulardan biri olan 'kamuda en fazla iş bulan meslekler' listesi açıklandı. Üniversiteye hazırlanan öğrenci adaylarının puanları açıklandı, sıra geleceğe yönelik bölüm seçmekte. Birçok kişi de bölümünü kamuda iş bulma imkanına göre belirliyor. Peki kkamuda en fazla iş bulan meslekler hangileri?

  1. Üniversite bittikten sonra çalışma hayatının başlayacak olması nedeniyle doğru karar verilmesi çok önemli.
  2. Okunan ve mezun olunan bölümün gelecekteki geçerliliği, kazancı, iş sahası gibi konular bölüm tercihlerinde büyük etken olarak karşımıza çıkıyor.
  3. Geçerliliği olmayan bir bölümün seçilmesi halinde ise işsiz kalınabiliyor. Türkiye'de ise devlet memuru olarak iş hayatına devam etmeyi seçenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
  4. Devlet boş kadrolarına memur alımı gerçekleştiriyor. Bunun için de KPSS sınavına tabi tutuyor ve en yüksek puandan en düşüğe kadar yapılan sıralamada en iyi olanlar devlet memuru olmaya hak kazanıyor.
  5. İşte kamuda işe yerleştirme oranı
  6. TIP: İşe yerleştirme oranı: Yüzde 96
  7. Sağlık Hizmetleri İşe yerleştirme oranı: Yüzde 36
  8. Diş Hekimliği İşe yerleştirme oranı: Yüzde 32
  9. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İşe yerleştirme oranı: Yüzde 29
  10. Hukuk İşe yerleştirme oranı: Yüzde 26
  11. İslami Bilimler İşe yerleştirme oranı: Yüzde 22
  12. Veterinerlik İşe yerleştirme oranı: Yüzde 21
  13. Öğretmenlik İşe yerleştirme oranı: Yüzde 19
  14. Otomotiv Mühendisliği İşe yerleştirme oranı: Yüzde 18
  15. Sosyal Hizmetler İşe yerleştirme oranı: Yüzde 17
  16. Sağlık Yönetimi İşe yerleştirme oranı: Yüzde 14
  17. Maliye İşe yerleştirme oranı: Yüzde 13
  18. Eczacılık İşe yerleştirme oranı: Yüzde 13
  19. Uçak Mühendisliği İşe yerleştirme oranı: Yüzde 12
  20. Petrol Mühendisliği İşe yerleştirme oranı: Yüzde 11
  21. Hemşirelik İşe yerleştirme oranı: Yüzde 10

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Son Güncelleme: 29.07.2019 15:25
Anahtar Kelimeler:
kamuda çok bulan meslekler belli oldu
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