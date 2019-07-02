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Kamuda Boş Kadro Var Atama Yok!

CHP'li vekil Erdoğan Toprak, engelli çalıştırmayan özel sektör iş yerlerine ceza kesilirken, kamuda 14 bin kadroya atama yapılmadığını söyledi.

Kamuda Boş Kadro Var Atama Yok!

CHP'li vekil Erdoğan Toprak, engelli çalıştırmayan özel sektör iş yerlerine ceza kesilirken, kamuda 14 bin kadroya atama yapılmadığını söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 08:59
Kamuda Boş Kadro Var Atama Yok!

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı'nın engelli çalıştırmayan özel sektör işyerlerine 3 bin 250 lira ceza keserken, devletin de 14 bin boş kadroya atama yapmadığı için cezalı duruma düştüğünü söyledi. Toprak, “Boş tutulan engelli kadrolarında 6 bin 167 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk sırada yer alırken bu kurumu, 1606 engelli açığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı izliyor” dedi.

DİYANET ÖN SIRADA

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, engelli istihdamında yasaların bizzat iktidar tarafından çiğnendiğini dile getiren Toprak, “Anayasa ve çalışma yasaları, engelli yurttaşlarımızın istihdamı açısından pozitif ayrımcılık öngördüğü halde, iktidar anayasa ve yasaları hiçe sayarak kamudaki binlerce engelli kadrosunun yıllardır boş tutulduğunu resmi verilerle itiraf etmek zorunda kaldı. 50 ve üzerinde işçi çalıştıran kamu kurumlarında yüzde 4, özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli işçi istihdamı ve memurların da yüzde 3'ünün engellilerden oluşması yasa emri” dedi.

Engelli işçi açığının kamu kurumlarında 4 bin 739, özel sektörde 21 bin 748'e ulaştığını belirten CHP'li Toprak, “Kamuda 9 bin 379 engelli memur kadrosu da halen boş. Boş tutulan bu kadrolarda 6 bin 167 kişiyle MEB ilk sırada yer alırken, bin 606 engelli açığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ikinci, 506 boş kontenjanla Adalet Bakanlığı üçüncü sırada yer alıyor. Kurala uymayan işyerlerine aylık 3 bin 250 lira idari para cezası kesen iktidar, kendisinin engelli istihdamı yükümlülüğünden kaçıyor'' ifadelerini kullandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
kamuda boş kadro var atama yok
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