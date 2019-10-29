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Kamu kurumları ve özel sektöre 51 bin personel alınacak!

İŞKUR'a kayıtlı işverenler kamu kurumları ve özel sektörde çalışacak 51 bin personel arıyor. Peki hangi alanlarda alım olacak ? İşte detaylar...

Kamu kurumları ve özel sektöre 51 bin personel alınacak!

İŞKUR'a kayıtlı işverenler kamu kurumları ve özel sektörde çalışacak 51 bin personel arıyor. Peki hangi alanlarda alım olacak ? İşte detaylar...

29 Ekim 2019 Salı 14:57
Kamu kurumları ve özel sektöre 51 bin personel alınacak!

Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) yapılan duyuruya göre; 2019 Kasım ayı sonuna kadar KPSS şartı olmadan çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kurumlara, vasıflı ve vasıfsız 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi.

ÖN BAŞVURU ŞART
Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden, daimi ve geçici olmak üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvuruların kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılabileceğini ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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isimsiz 1 gün önce

kamu diyonuz özel sektör bunlar ki her ilde yok bu ilanlar nerede onuda yazin

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