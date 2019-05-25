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Kamu görevlisi kabul etti: YSK'dan sandıklara imam başkan

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçesi üzerindeki tartışmalar sürerken, imamların da sandıklarda görevlendirilmesinin kararlaştırıldığı iddia edildi.

Kamu görevlisi kabul etti: YSK'dan sandıklara imam başkan

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçesi üzerindeki tartışmalar sürerken, imamların da sandıklarda görevlendirilmesinin kararlaştırıldığı iddia edildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:16
Kamu görevlisi kabul etti: YSK'dan sandıklara imam başkan

YSK'nın 31 bin sandığın 754’ünde kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık başkanı olduğu gerekçesiyle İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçesi üzerindeki tartışmalar sürüyor. Ancak Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, 23 Haziran’da tekrarlanacak seçim için kaymakamlıkların önceki seçimlerde ağırlıklı olarak eğitim, sağlık ve adliye çalışanlarından oluşturduğu kamu görevlisi listelerine imamları da eklediği ortaya çıktı.

Habere göre, İlçe Seçim Kurullarından ağırlıklı olarak sandık kurullarında görev verilecek kamu görevlileriyle ilgili görüş soruldu. YSK, bazı ilçe seçim kurullarının başvurusu üzerine imamların da kamu görevlisi olduğu, sandık kurulu başkanı ve üyesi olabileceği yönünde görüş bildirdi.

Ücretli öğretmenlerin kamu görevlisi olmaması nedeniyle sandık kurullarında başkan ve üye olamayacağını bildiren YSK, imamların ise 'kamu görevlisi' olduğu ve sandık kurulu başkanı ile memur üyesi olabilecekleri yönünde görüş bildirdi.

YSK, yasaya göre kaymakamlıkların ‘kamu görevlisi’ olarak ilçe seçim kurullarına bildirdiği listenin dikkate alınmasını istedi.

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