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Kahvaltı Öğreciler İçin Olmazsa Olmaz

Günün ilk öğünü olan kahvaltı, okul çağındaki çocukların verimliliğinde büyük önem taşıyor.

Kahvaltı Öğreciler İçin Olmazsa Olmaz

Günün ilk öğünü olan kahvaltı, okul çağındaki çocukların verimliliğinde büyük önem taşıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:42
Kahvaltı Öğreciler İçin Olmazsa Olmaz

İlkokul çağlarından beri uzmanların üzerine basa basa en önemli öğün olduğunu vurguladığı kahvaltı, güne iyi bir başlangıç yapmanın en etkili yolları arasında bulunuyor. Özellikle okul çocuklarının sabahtan öğlene kadar olan süreçteki verimliliği için kahvaltı etmelerinde büyük fayda bulunuyor.

Peki kahvaltıda ne yemek gerekiyor? Hangi besinler güne daha iyi başlamamızı sağlayabilir? Tüm bu sorulara Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk şöyle cevap veriyor: “Süt ve süt ürünleri kalsiyum açısından önemlidir. Mevsim sebzeleri domates, salatalık, roka, maydanoz gibi sebzeler çiğ haliyle salata olarak veya tost-omlet içinde tüketilebilir. Kahvaltıda, iyi bir protein kaynağı olan yumurta çok önemlidir, ayrıca gün içinde sağlayacağı tokluk hissi de diğer besinlere oranla daha kuvvetlidir.Ceviz-fındık gibi kuruyemişler ve kuru incir-kuru kayısı gibi kuru meyveler yenilebilir. Taze sıkılmış meyve suyu ise C vitamini açısından önemlidir. Bununla birlikte hızlı ve ayaküstü bir kahvaltı için yulaf ezmesi, granola, fıstık ezmesi vb. gibi pratik hazırlanan yiyecekler tercih edilebilir.”

Kahvaltının özellikle kilo kontrolü ve gün içinde aşırı yemenin engellenmesi açısından önemli bir yer tuttuğunu belirten Dr. Cem Arıtürk, “Kilo vermek amacıyla kahvaltı etmemek bu konudaki bütün tavsiyeleri çiğnemek anlamına gelir. Sabah kahvaltı etmeyince bütün gün aç dolaşıp enerji tüketiminin daha az olduğu akşam saatlerinden önce aşırı kalori alarak kilo alma riski doğacağı bir gerçektir. Unutmamak lazım ki kahvaltıda aldığınız kalorileri harcayabileceğiniz uzun ve yoğun bir gününüz varken akşam yediğiniz yemekleri “yakabileceğiniz” pek fırsatınız olmayacaktır. Bununla birlikte kahvaltı edilmediği zaman vücut, metabolizmayı yavaşlatarak enerji ve dolayısıyla kalori tüketimini de azaltacaktır. Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki enerjiye çevrilmeyen -özellikle karbonhidratlı- gıdalan vücutta yağ olarak depolanması kaçınılmazdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kahvaltı öğreciler olmazsa olmaz
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