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Kahreden Olay! Oğlunun Ölümüne Sebep Oldu!

Olay, saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesi Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi.ÿH.P., 33 PY 728 plakalı pikabıyla geri manevra yaptığı sırada, iddiaya göre oğlu Baran P.’yi görmedi.

Kahreden Olay! Oğlunun Ölümüne Sebep Oldu!

Olay, saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesi Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi.ÿH.P., 33 PY 728 plakalı pikabıyla geri manevra yaptığı sırada, iddiaya göre oğlu Baran P.’yi görmedi.

03 Kasım 2019 Pazar 05:51
Kahreden Olay! Oğlunun Ölümüne Sebep Oldu!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. H.P., pikabıyla geri manevra yaptığı sırada, iddiaya göre oğlu Baran P.'yi görmedi ve Baran P., pikabın altında kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Baran P.'nin sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Baran P. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran P. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(DHA)

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